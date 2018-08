"Hot oder Schrott" schiebt sich an Sozialdokus vorbei

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

So langsam bekommt man bei RTL II zu spüren, dass von den Sozialdokus derzeit nur Wiederholungen laufen. Die Quoten sind noch immer gut, in dieser Woche lag Vox mit "Hot oder Schrott" aber mal wieder vorn.



29.08.2018 - 09:29 Uhr von Timo Niemeier 29.08.2018 - 09:29 Uhr

Selbst mit Wiederholungen von "Armes Deutschland" hat RTL II in den vergangenen zwei Wochen richtig gute Quoten eingefahren, teilweise wurden sogar zweistellige Marktanteile erzielt. Gegen das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger bei RTL waren solche Werte nun allerdings nicht mehr drin: Eine alte Folge erreichte aber immer noch 1,07 Millionen Menschen, 610.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 7,6 Prozent - "Armes Deutschland" performt damit auch weiterhin deutlich oberhalb des Senderschnitts von RTL II.

Gegen Vox und "Hot oder Schrott" kam RTL II damit in dieser Woche allerdings nicht an. Die Allestester unterhielten mit ihrer vorerst letzten Folge 660.000 junge Zuschauer, insgesamt schalteten 1,26 Millionen Menschen ein. Vox erreichte damit 8,1 Prozent Marktanteil. Spannend wird sein, wie sich "Die Höhle der Löwen" ab der kommenden Woche gegen die Sozialdokus schlagen wird. Am späten Abend dann drehten sich die Machtverhältnisse: Während "Beat the Box" auf 5,5 Prozent Marktanteil fiel, steigerte sich "Hartz aber herzlich" auf 8,0 Prozent. Auch von dieser Sendung zeigt RTL II derzeit nur Wiederholungen, aber auch bei "Beat the Box" handelte es sich um eine alte Folge.

"Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" erlebten am Dienstag einen ihrer schwächeren Tage, lagen mit 7,5 und 8,2 Prozent aber noch immer über den Normalwerten von RTL II. Bei Vox kam "Mein Kind, Dein Kind" am Nachmittag auf 10,3 Prozent und auch "Shopping Queen", "4 Hochzeiten und eine Traumreise" und "Zwischen Tüll und Tränen" erreichten danach sehr gute Werte und lagen durchweg bei mehr als 9,0 Prozent. Das führte dazu, dass Vox am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent vor RTL II lag, das auf 6,3 Prozent kam.

Bei kabel eins wird "Gekauft, gekocht, gewonnen" wohl keine große Zukunft mehr haben. Die zweite Staffel tut sich bislang sehr schwer, am Dienstag schrammte das Format mit 2,5 Prozent nur knapp an einem neuen Allzeit-Tief vorbei. "Navy CIS" überzeugte dafür am Nachmittag mit starken 10,8 Prozent.

