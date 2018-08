Neue Vox-Serie "Take Two" legt bitteren Fehlstart hin

© MG RTL D / @ 2018 American Broadcasting Companies

Auch der nächste Serien-Neustart kommt beim Publikum nicht an: "Take Two" hat am Mittwoch bei Vox nur schwache Quoten erzielt und musste sich sowohl RTL II als auch kabel eins geschlagen geben. Auch am späten Abend wurde es nicht mehr besser.



30.08.2018 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 30.08.2018 - 08:51 Uhr

Mit dem Start neuer Serien hat Vox derzeit einfach kein Glück. Am Mittwoch ist nun auch die nächste Koproduktion mit schwachen Quoten angelaufen: Gerade mal 780.000 Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Auftakt-Folge, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 3,1 Prozent und damit weit unter den Normalwerten des Senders. Das ist auch deshalb bitter, weil Vox in dieser Woche ausnahmsweise keine Serien-Konkurrenz durch ProSieben zu fürchten hatte.

Die einzige gute Nachricht für die Kölner: Mit der zweiten Folge konnten ein paar Zuschauer hinzugewonnen werden - mehr als 870.000 Zuschauer sowie 3,4 Prozent Marktanteil waren aber auch hierfür nicht drin. Hinzu kommt, dass auch "Conviction" weiterhin ein Sorgenkind bleibt. Im Anschluss an "Take Two" blieben 810.000 Zuschauer dran, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei lediglich 4,3 Prozent. Zum Abschluss des Abends enttäuschte dann auch noch "Major Crimes" mit schwachen 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und so musste sich Vox am Mittwoch dann auch nur mit einem ernüchternden Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent begnügen, womit der Sender deutlich hinter RTL II und kabel eins landete. Bei RTL II überzeugten "Die Wollnys" zum Start in den Abend mit starken 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt schalteten eine Million Zuschauer ein. kabel eins punktete zunächst mit dem Spielfilm "Cowboys & Aliens" mit guten 6,0 Prozent und steigerte sich anschließend mit "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" auf tolle 7,5 Prozent.

Anders als Vox kann Super RTL indes mit seinem Serien-Abend zufrieden sein. Dort steigerten sich Wiederholungen von "Dr. House" auf bis zu 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Und auch Nitro schlug sich mit seinen "Law & Order"-Serien gut. In der Spitze schalteten hier über 400.000 Zuschauer ein, am späten Abend bewegte sich der Marktanteil bei über drei Prozent.

