Nachrichten dominieren am Donnerstag die Quotencharts

Die drei meistgesehenen Sendungen am Donnerstag sind Nachrichten gewesen, der Chemnitz-"Brennpunkt" im Ersten kam sehr gut an. Später lag die ARD aber hinter dem ZDF-"Bergdoktor". Bei ZDFneo feierte Jan Böhmermann eine erfolgreiche Rückkehr.



31.08.2018 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2018 - 09:05 Uhr

Seit Tagen diskutiert Deutschland über die rechte Gewalt in Sachsen, anlässlich der Ereignisse hat Das Erste am Donnerstag einen "Brennpunkt" zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Und das Interesse war groß: 4,01 Millionen Zuschauer schalteten ein, das entsprach 14,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden immerhin noch 7,9 Prozent gemessen. Auch die "Tagesschau" war zuvor mit 3,91 Millionen Zuschauern sehr gut unterwegs.

Doch auch fernab der ARD war das Interesse an Nachrichten groß: Das "heute-journal" im ZDF war mit 4,19 Millionen Zuschauern gar die meistgesehene Sendung des Tages, der Marktanteil lag hier bei starken 16,7 Prozent. Auch "Brennpunkt" und "Tagesschau" hatten mehr Zuschauer als alle anderen Sendungen. Und auch bei RTL erzielte "RTL Aktuell" starke Werte: 2,82 Millionen Zuschauer sorgten schon beim Gesamtpublikum für 13,6 Prozent, in der Zielgruppe waren dann sogar 16,0 Prozent drin.

Fernab der Nachrichten war der "Bergdoktor" im ZDF das erfolgreichste Format: 3,88 Millionen Zuschauer schalteten ein und bescherten dem Sender 14,1 Prozent Marktanteil. Die Krimi-Wiederholung "Wolfsland - Ewig Dein" unterhielt im Ersten nach dem starken "Brennpunkt" nur noch 2,90 Millionen Zuschauer, 10,6 Prozent waren die Folge. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,5 Prozent lag das ZDF am Donnerstag mal wieder deutlich vor dem Ersten, das nur auf 9,5 Prozent kam. Neben der ohnehin starken Daytime ging der Erfolg für die Mainzer am späten Abend weiter: "maybrit illner" erreichte noch 2,38 Millionen Menschen und holte damit 12,5 Prozent Marktanteil, "Markus Lanz" kam im Anschluss noch auf 15,1 Prozent.

Bei ZDFneo meldete sich unterdessen Jan Böhmermann mit seinem "Neo Magazin Royale" zurück. Mit 340.000 Zuschauern lief es auch sehr gut, vor allem wenn man sich den Vorlauf ansieht: Zwei Folgen "Bad Banks" kamen nur auf 310.000 bzw. 250.000 Zuschauer. Auch beim jungen Publikum lief es für Böhmermann mit 2,6 Prozent rund, die Serie erreichte im Vorfeld deutlich weniger als 1,0 Prozent.

