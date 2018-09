Neue Formate machen RTL und Sat.1 weiterhin Kummer

© MG RTL D / Andreas Friese

Die neuen Daytime-Formate von RTL bewegen sich weiterhin im einstelligen Bereich, doch auch Sat.1 konnte in Konkurrenz dazu nicht viel reißen. Mit "Endlich Feierabend" und "Genial daneben" hat man am Vorabend zudem weiter Probleme.



05.09.2018 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 05.09.2018 - 09:22 Uhr

Während sich ProSieben am Nachmittag weiter auf seine Sitcoms verlassen kann und mit "The Big Bang Theory" auch am Dienstag wieder bis zu 16,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte, sieht das Bild bei RTL und Sat.1 deutlich trister aus. Beide Sender mussten sich mit durchweg einstelligen Marktanteil begnügen. Bitter ist das vor allem für RTL, weil mit dem Start der neuen Formate große Hoffnungen verbunden waren. Ein Aufschwung ist aber zumindest nach den ersten Tagen noch nicht feststellbar.

So erreichten "Die Superhändler" am Dienstag um 14:00 Uhr lediglich 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, obwohl "Punkt 12" im Vorfeld noch mit 14,9 Prozent zu überzeugen wusste. Insgesamt schalteten lediglich 560.000 Zuschauer in. Die Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" blieb anschließend mit Werten von 8,0 und 9,0 Prozent ebenfalls blass und auch "Freundinnen - Jetzt erst recht" will bislang noch nicht zünden: Mehr als 7,1 Prozent waren für die Soap nicht drin.

Besser lief's erst danach mit bewährten Formaten: So steigerte sich "Unter uns" trotz des ernüchternden Vorlaufs auf gute 13,6 Prozent Marktanteil, nach den Nachrichten überzeugten "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schließlich sogar mit Werten von 15,3 und 21,1 Prozent. Davon blieb Sat.1 am Vorabend indes einmal mehr weit entfernt: Mehr als ein Marktanteil von 6,5 Prozent war für "Genial daneben - Das Quiz" auch am Dienstag nicht drin, insgesamt schalteten nur 1,15 Millionen Zuschauer ein.

Zuvor enttäuschte schon "Endlich Feierabend!" mit 6,7 Prozent. Immerhin lässt sich seit Wochenbeginn so etwas wie ein Mini-Aufschwung feststellen: Am Montag hatte das Magazin mit 6,9 Prozent nämlich den besten Wert seit fast drei Wochen eingefahren. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche hatte der durchschnittliche Marktanteil bei weniger als fünf Prozent gelegen. Von den Geschichten aus dem "Promi Big Brother"-Haus hat "Endlich Feierabend!" somit nicht profitieren können.

