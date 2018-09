"Bachelorette"-Finale: Fast 1 Million weniger als im Vorjahr

© MG RTL D

Auch die fünfte Staffel der "Bachelorette" bescherte RTL in den letzten Wochen gute Quoten - doch der Erfolg des Vorjahres konnte nicht wiederholt werden. Beim Finale sahen fast eine Million Zuschauer weniger zu.



06.09.2018 - 09:21 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2018 - 09:21 Uhr

"Die Bachelorette" war für RTL nie ein so großer Erfolg wie das Original "Der Bachelor", im vergangenen Jahr erlebte das Format aber einen merklichen Aufschwung. Dieser Erfolg hat sich in diesem Jahr nicht wiederholt: Im Schnitt erreichte die Kuppelei bei RTL in diesem Sommer einen Marktanteil von 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das war noch immer deutlich mehr als der RTL-Senderschnitt, aber zugleich fast eineinhalb Prozentpunkte weniger, als im Vorjahr.

Damals war es RTL tatsächlich gelungen, die Zuschauer neugierig auf den Ausgang der Staffel zu machen, zum Finale gab es damals einen rasanten Quotenanstieg. Zur letzten Sendung schnellte damals die Reichweite um über 800.000 auf über drei Millionen Zuschauer nach oben. Dieser Aufschwung blieb in diesem Jahr fast vollständig aus. Zwar markierte das Finale erneut einen Staffel-Bestwert, der lag allerdings nur um 80.000 Zuschauer höher als ein Jahr zuvor. 2,07 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das war fast eine Million - oder anders gesagt ein Drittel - weniger als im letzten Jahr. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 14,0 Prozent anstelle der herausragenden 18,6 Prozent ein Jahr zuvor.

"Die Bachelorette" sicherte RTL aber in jedem Fall problemlos den Primetime-Sieg in der Zielgruppe (den Tagessieg hatte der Sender dank "GZSZ" ohnehin bereits in der Tasche). Beim Gesamtpublikum lag unterdessen Das Erste mit dem Vergewaltigungsdrama "Alles Isy" vorn. 3,84 Millionen Zuschauer hatten hier eingeschaltet. Der Film war mit Marktanteilen von 14,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein voller Erfolg. Kerners "Da kommst Du nie drauf!" wollten im ZDF 3,27 Millionen Zuschauer sehen. Das entsprach Marktanteilen von 12,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

