"Take Two" legt von Folge zu Folge zu, "Wollnys" sehr stark

Zumindest die Richtung stimmt: Die Vox-Serie "Take Two" verzeichnet steigende Zuschauerzahlen - noch immer fehlen aber vor allem jüngere Zuschauer. RTL II profitiert mit den "Wollnys" unterdessen wohl nicht zuletzt vom "Big Brother"-Effekt.



06.09.2018 - 09:47 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2018 - 09:47 Uhr

Vox hat es nicht geschafft, zum Start der neuen Koproduktion "Take Two" für Aufmerksamkeit zu sorgen - doch die Zuschauer, die eingeschaltet haben, die konnte man offenbar zumindest überzeugen. Darauf deutet jedenfalls die Quotenentwicklung hin. Bislang gewann die Serie von Folge zu Folge Zuschauer hinzu. Auch die kurzfristige Wiederholung der ersten beiden Folgen am vergangenen Freitag dürfte hier ein Stück dazu beigetragen haben, weitere Zuschauer für die Serie zu finden.

In der vergangenen Woche war "Take Two" mit 780.000 Zuschauern gestartet, die zweite Folge zählte dann 870.000 Zuschauer. In dieser Woche ging es mit 1,03 Millionen Zuschauern für Folge 3 weiter, Folge 4 sahen dann im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauer. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil mit 4,4 Prozent zuletzt sogar schon auf einem soliden Niveau in der Nähe des in den vergangenen Monaten erreichten Senderschnitts.

Was "Take Two" vor allem fehlt, sind die jüngeren Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt der Trend zwar ebenfalls in die richtige Richtung, mit Marktanteilen von 4,2 und 4,4 Prozent lag die Serie aber noch immer weit unter dem Senderschnitt. Blickt man auf die 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL selbst gern als erweiterte Zielgruppe verweist, dann lag die vierte Folge schon bei 5,8 Prozent Marktanteil - und damit in der Nähe des Vox-Jahresschnitts von 6,2 Prozent. Die enorme Stärke, die die Serie offenbar in der Altersgruppe 50-59 hat zeigt sich auch beim nachfolgenden "Conviction". Blickt man auf die 14- bis 49-Jährigen, dann liegt der Marktanteil bei 4,3 Prozent und damit im tiefroten Bereich. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte "Conviction" hingegen 6,6 Prozent und schlägt sich damit sehr ordentlich. Die Folge übrigens: Mit einem Altersschnitt von 52 Jahren war Vox am Mittwoch gemeinsam mit Sat.1 der älteste der großen Privatsender.

Deutlich jünger positioniert ist hier ProSieben mit seinem Serien-Mittwoch, an dem allerdings weiterhin nur "Grey's Anatomy" wirklich überzeugen kann. 11,2 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe in dieser Woche. Das Spinoff "Seattle Firefighters" musste sich im Anschluss mit 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen begnügen, "Younger" wird auch in Staffel 2 kein Erfolg mehr und blieb bei 5,7 und 5,1 Prozent Marktanteil hängen.

Ein voller Erfolg ist unterdessen die aktuelle "Wollnys"-Staffel bei RTL II. Mit 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte das Format den besten Marktanteil seit drei Jahren. Da hat es wohl nicht geschadet, dass Silvia Wollny zuletzt bei "Promi Big Brother" zu sehen war. Insgesamt sahen in dieser Woche 990.000 Zuschauer zu.

