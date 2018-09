Moshammer-Film gut, "Aktenzeichen XY" noch besser

© WDR

Das ZDF hat mit "Aktenzeichen XY" die meisten Zuschauer vor den TV-Geräten gefesselt, aber auch Das Erste kann mit den Quoten seines Moshammer-Films "Der große Rudolph" zufrieden sein. Das ZDF-Format war beim jungen Publikum sogar zweistellig unterwegs.



20.09.2018 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 20.09.2018 - 09:23 Uhr

Das ZDF hat am ersten Champions-League-freien Mittwoch auf "Aktenzeichen XY" gesetzt - und war damit durchaus erfolgreich unterwegs. 4,55 Millionen Zuschauer schalteten ein. Das waren zwar rund 500.000 weniger als im bisherigen Jahresdurchschnitt, der Tagessieg war damit aber allemal drin. Der Marktanteil lag bei sehr guten 16,1 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 10,8 Prozent rund - hier musste man sich nur RTL und "Mario Barth deckt auf!" geschlagen geben.

Über gute Quoten freuen kann man sich derweil auch beim Ersten: Der Moshammer-Film "Der große Rudolph" unterhielt 4,11 Millionen Zuschauer, das entsprach 14,6 Prozent Marktanteil. Die "Tagesschau" kam im Vorfeld sogar noch auf 4,50 Millionen Zuschauer und 17,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Film auf 8,5 Prozent und lag damit ebenfalls recht deutlich über den Normalwerten des Senders. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,9 Prozent war das ZDF am Mittwoch mal wieder das Maß aller Dinge, Das Erste rettete sich mit 10,0 Prozent knapp auf einen zweistelligen Wert. Das Glück in der ZDF-Familie perfekt gemacht hat unterdessen ZDFneo, das auf 4,7 Prozent kam und damit unter anderem Vox und ProSieben hinter sich ließ. Am Abend sahen hier 2,14 Millionen Menschen eine alte Folge von "Ein starkes Team", das entsprach 7,6 Prozent Marktanteil. Und auch "Wilsberg" war im Anschluss noch für starke 7,5 Prozent gut.

