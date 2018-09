"Ninja Warrior" weist "Game of Games" in die Schranken

© MG RTL D / Robert Grischek

"Ninja Warrior Germany" hat sich zum Auftakt den Tagessieg beim jungen Publikum gesichert, zu leiden hatte unter der neuen Konkurrenz der Sat.1-"Fun Freitag". Am Vorabend fiel derweil "Endlich Feierabend" auf ein neues Katastrophen-Tief.



22.09.2018 - 09:07 Uhr von Timo Niemeier 22.09.2018 - 09:07 Uhr

In den kommenden Wochen treten RTL und Sat.1 am Freitagabend mit Shows gegeneinander an. In dieser Woche ging die erste Runde an RTL: "Ninja Warrior Germany" erreichte zum Auftakt in die neueste Staffel 1,33 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, keine andere Sendung kam am Freitag auf eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei sehr guten 16,5 Prozent. Insgesamt schalteten 2,47 Millionen Menschen ein.

Unter der starken RTL-Show litt vor allem Sat.1: Der "Fun Freitag", der in der vergangenen Woche mit neuem Line-Up noch durchgängig zweistellig war, musste deutlich Marktanteile abgeben. "Game of Games" mit Bülent Ceylan erreichte nach 10,7 Prozent vor sieben Tagen nun nur noch 8,4 Prozent. 1,21 Millionen Menschen sahen zu, das waren fast 300.000 weniger als vor einer Woche. "Genial daneben" kam danach noch auf 8,6 Prozent, "Mord mit Ansage" tat sich im Anschluss mit 7,4 Prozent etwas schwerer. "Richtig witzig" steigerte sich am späten Abend wieder auf 8,7 Prozent. Der derzeitige Monatsschnitt von Sat.1 liegt bei etwa 8,0 Prozent.

Richtig schlecht lief es für Sat.1 am Vorabend, wo "Endlich Feierabend" auf einen neuen Tiefstwert fiel. Nur noch 130.000 Zuschauer aus der Zielgruppe schalteten das Magazin am Freitag ein, der Marktanteil lag bei 2,7 Prozent und damit noch einmal rund einen Prozentpunkt unter dem bisherigen Tiefstwert. Insgesamt sahen 740.000 Menschen zu. "Genial daneben - Das Quiz" verbesserte sich danach immerhin noch auf 6,4 Prozent. Doch auch bei RTL lief nicht alles glatt: Im Anschluss an "Ninja Warrior" fiel die neue Show "Showdown" mit Coach Esume auf 12,7 Prozent Marktanteil zurück, da hat man sich in Köln wohl ein besseres Zusammenspiel erhofft. 1,13 Millionen Menschen sahen sich den Auftakt des neuen Formats an.

Vom Tagessieg beim Gesamtpublikum war RTL übrigens weit entfernt: "Die Chefin" unterhielt im ZDF 4,91 Millionen Menschen, "SOKO Leipzig" brachte es danach auf 4,75 Millionen. Mit 17,2 und 16,9 Prozent Marktanteil lagen die Serien an der Spitze der Quotencharts. Das Erste erreichte mit dem Film "Verliebt in Masuren" 4,09 Millionen Zuschauer und ebenfalls sehr gute 14,3 Prozent.

