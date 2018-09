Super RTL & Disney Channel zum Wochenend-Start beliebt

© Super RTL / Frank Hempel

Sowohl Super RTL als auch der Disney Channel haben am Freitag mit hohen Quoten geglänzt, so kehrte unter anderem der "Super Toy Club" mit guten Werten zurück. Beide Sender mussten sich in der Endabrechnung nur Nitro geschlagen geben.



22.09.2018 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 22.09.2018 - 09:41 Uhr

Super RTL und der Disney Channel haben sich am Freitag ein spannendes Quoten-Duell geliefert, das am Ende unentschieden endete. Beide Sender erreichten einen Tagesmarktanteil beim jungen Publikum in Höhe von 1,9 Prozent. Super RTL hatte in der Primetime mit "Robinson Crusoe" die meisten Zuschauer, 580.000 Menschen schalteten ein. "Ralph reicht’s" kam beim Disney Channel zeitgleich auf 430.000 Zuschauer. Dafür hatte der Film beim Disney Channel mehr junge Zuschauer und kam bei den 14- bis 49-Jährigen so auf 3,7 Prozent, während sich Super RTL hier mit 2,4 Prozent begnügen musste.

Bei den Kindern im Alter zwischen 3 und 13 Jahren sah die Sache dann schon wieder anders aus. Hier schraubte "Robinson Crusoe" den Marktanteil bis auf 18,8 Prozent nach oben, für "Ralph reicht's" lief es mit 8,4 Prozent da deutlich schlechter. Der Disney Channel punktete nach dem Primetime-Film noch mit "Making of… Die Unglaublichen 2", das auf 3,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam. "Dr. House" lag bei Super RTL da bei nur noch 1,6 Prozent.

Gute Nachrichten kommen für Super RTL derweil aus dem Vorabend, wo der "Super Toy Club" erfolgreich in seine zweite Staffel gestartet ist. 450.000 Zuschauer sahen sich die erste Folge an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 2,4 Prozent. Noch wichtiger sind für den Sender aber natürlich die ganz jungen Zuschauer zwischen 3 und 13 - und hier lief es mit 22,5 Prozent fantastisch. Mehr als die Hälfte der Zuschauer kam aus dieser Altersklasse.

Mit ihren Tagesmarktanteilen in Höhe von jeweils 1,9 Prozent (14-49) mussten sich die beiden Kindersender im Kampf der kleineren Kanäle nur Nitro geschlagen geben. Dort kann man sich über 2,2 Prozent freuen. Zwei Folgen "Medical Detectives" punkteten bereits zu Beginn des Abends mit 2,4 und 3,2 Prozent. Später waren sogar noch 5,7 Prozent drin, nach Mitternacht schraubte "The First 48" den Marktanteil sogar noch bis auf 7,2 Prozent nach oben.

