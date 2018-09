"Fort Boyard" endet mit Tiefstwert, Mario Barth legt zu

© Sat.1 / Willi Weber

Nachdem sich "Fort Boyard" zuletzt noch auf recht solidem Quotenniveau gehalten hatte, gab es für Sat.1 zum Abschied noch einen Tiefschlag. Deutlich besser lief es für RTL, wo sich Mario Barth vom Tiefstwert deutlich erholen konnte.



27.09.2018 - 09:22 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2018 - 09:22 Uhr

Mit Marktanteilen zwischen 7,8 und 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die Neuauflage von "Fort Boyard" in den vergangenen drei Wochen zwar nicht gerade ein großer Hit für Sat.1, lag aber sogar leicht über dem Senderschnitt und somit auf einem soliden Niveau. Doch die letzte Woche hielt aus Quotensicht nun noch einen Tiefschlag parat: Nur noch 1,11 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet, das war über eine viertel Million weniger als noch in der vergangenen Woche. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sackte auf nur noch 6,2 Prozent ab.

Marktanteils-Trend: Fort Boyard



Der Tiefpunkt des Abends war aus Quotensicht damit aber noch gar nicht erreicht: Im Anschluss zeigte Sat.1 "Abgestempelt und aussortiert? Leben im sozialen Brennpunkt" aus der "Faktencheck"-Reihe mit Claus Strunz. Mehr als 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen, insgesamt sahen nur 480.000 Zuschauer zu. Die Sat.1-Reportage im Anschluss lief mit 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin ein kleines bisschen besser.

Deutlich mehr Grund zur Freude hat man da mit Blick auf die Mittwochsquoten schon bei RTL. "Mario Barth deckt auf", das in der vergangenen Woche noch mit neuen Tiefstwerten zurückgekehrt war, konnte sich deutlich steigern: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog um 1,6 Prozentpunkte auf nun 14,4 Prozent an. 2,76 Millionen Zuschauer sahen zu, eine viertel Million mehr als noch in der vergangenen Woche. "Stern TV" konnte im Anschluss den Marktanteil dann sogar noch auf 16,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern. Das war der beste Wert für das Magazin seit Anfang Juli. 2,16 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Während der Marktanteil von "Mario Barth deckt auf" beim Gesamtpublikum noch einstellig ausfiel, reichte es für "Stern TV" auch hier für sehr gute 12,7 Prozent.

"GZSZ" rundete mit 21,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen am Vorabend den starken RTL-Mittwoch ab. Mit "GZSZ" und "Mario Barth deckt auf" feierte RTL am Mittwoch einen Doppelsieg in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum hießen die meistgesehen drei Sendungen hingegen "Tagesschau", "heute-journal" und "heute", erst auf Platz 4 folgte mit dem ZDF-Quiz "Da kommst du nie drauf" das erste 20:15-Uhr-Programm. 3,72 Millionen Zuschauer sahen hier zu, die Marktanteile lagen bei 12,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen. Der ARD-Film "Kruso" zählte 3,27 Millionen Zuschauer.

Teilen