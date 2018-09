"Instinct" startet solide, aber Vox gewinnt die Primetime

© TNT Serie

Die neue US-Serie "Instinct" hat bei Sat.1 einen unspektakulären Start hingelegt, konnte sich im Laufe des Abends aber steigern. Die Spitzenposition in der Primetime machten aber RTL und Vox unter sich aus, "Global Gladiators" blieb erneut schwach.



28.09.2018 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 28.09.2018 - 09:01 Uhr

Mit "Instinct" hat Sat.1 am Donnerstag seinen nächsten US-Neustart ins Programm genommen, doch aus Quotensicht besteht noch Luft nach oben. Immerhin: Der Auftakt bewegte sich auf Höhe des derzeitigen Senderschnitts. 1,63 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, um die erste Folge der Serie mit Alan Cumming zu sehen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei unspektakulären 7,9 Prozent. Die gute Nachricht für Sat.1: Mit der zweiten Folge zogen die Quoten an - auf immerhin 1,73 Millionen Zuschauer sowie 8,8 Prozent Marktanteil.

Gemessen an den beiden "Criminal Minds"-Wiederholungen, die der Sender am späten Abend zeigte, kann man unterm Strich ohnehin einigermaßen zufrieden sein bei Sat.1. Die Serien-Aufgüsse mussten sich im weiteren Verlauf mit Werten von nur 5,5 und 6,7 Prozent begnügen und lagen damit auch deutlich hinter dem RTL-Neustart "Es war Mord!", der um 23:15 Uhr mit 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe startete. Das ist zwar kein glänzender Wert, ist aber zumindest etwas mehr als man eine Woche zuvor um diese Zeit noch mit einer "Cobra 11"-Wiederholung verbuchte.

Zum Start in den Abend lief es für die Kölner aber deutlich besser, wenngleich "Alarm für Cobra 11" die mehr als 16 Prozent aus der Vorwoche diesmal bei Weitem nicht erreichte. 1,13 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen guten 13,2 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 2,36 Millionen Zuschauer ein. Mit einer alten Folge der Serie waren direkt danach schon nur noch 10,6 Prozent drin, sodass RTL die Marktführerschaft in der Primetime etwas überraschend dem kleinen Bruder Vox überlassen musste, der mit "Guardians of the Galaxy" mächtig aufdrehte.

Starke 13,6 Prozent Marktanteil verbuchte der Spielfilm, der auch insgesamt mit 1,90 Millionen Zuschauern erfolgreich war. "Terminator 3" hielt anschließend noch 840.000 Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte ebenfalls tolle 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Weil Vox auch nachmittags punktete, kam der Sender am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 9,8 Prozent auf den zweiten Rang. ProSieben wurde dagegen nur Vierter - auch, weil "Global Gladiators" am Abend mit nur 7,3 Prozent Marktanteil auf dem Tief der Vorwoche verharrte. Erstmals schalteten sogar weniger als eine Million Zuschauer ein.

