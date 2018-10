Kerkeling-Film siegt bei den Jungen, Marie Brand insgesamt

© Warner Brothers

Mit der Verfilmung von Hape Kerkelings Buch "Ich bin dann mal weg" sicherte sich Sat.1 am Tag der Deutschen Einheit den Sieg in der Zielgruppe, beim Gesamtpublikum lag aber wieder das ZDF mit einem Krimi meilenweit vor der Konkurrenz.



04.10.2018 - 08:59 Uhr von Uwe Mantel 04.10.2018 - 08:59 Uhr

Von Hape Kerkeling ist bekanntlich schon seit längerem nichts mehr im Fernsehen zu sehen, dafür konnte man am Mittwochabend nun zumindest mal Devid Striesow in der Rolle von Hape Kerkeling in der Verfilmung von dessen Bestseller "Ich bin dann mal weg" sehen. Und davon machten auch viele Gebrauch: 1,37 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer machten den Film in Sat.1 zur in der Zielgruppe meistgesehenen Sendung des Tages. Der Marktanteil lag bei erfreulichen 14,1 Prozent. 2,86 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Dagegen hatte weder RTL mit den "25 bizarrsten Alltagssituationen, in denen auch Sie morgen landen könnten" eine Chance - hier blieb der Marktanteil mit 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einstellig - noch ProSieben, das mit dem Film "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte.

Beim Gesamtpublikum war unterdessen auch am Tag der Deutschen Einheit mal wieder kein Vorbeikommen am Krimi des ZDF. "Marie Brand und das Verhängnis der Liebe" lockte 6,18 Millionen Zuschauer an, was 19,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. 8,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Stärkster Verfolger um 20:15 Uhr war der Film "Unzertrennlich nach Verona" mit Veronica Ferres und Heiner Lauterbach im Ersten. Mit 3,87 Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum war er allerdings schon weit abgeschlagen.

Ernüchternd war dann allerdings das Abschneiden des ZDF am späteren Abend. Während das "heute-journal" mit 4,88 Millionen Zuschauern und 17,4 Prozent Marktanteil nach dem Film noch sehr gut lief, blieben bei der neuesten Ausgabe von "dunja hayali" nur 1,85 Millionen Zuschauer dran. Der Marktanteil wurde auf 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum mehr als halbiert, bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 3,6 Prozent Marktanteil drin.

