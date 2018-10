"Global Gladiators" endet mit gewohnt schwachen Quoten

© ProSieben

Auch das Finale brachte keinen Aufschwung mehr: Erneut schaffte "Global Gladiators" bei ProSieben nur etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil. Deutlich besser schlugen sich dagegen "Alarm für Cobra 11" sowie die "Minions" bei Vox.



05.10.2018 - 09:05 Uhr

Obwohl die Quoten der ersten Staffel durchwachsen ausfielen, glaubte ProSieben an "Global Gladiators" und schickte die Realityshow in eine zweite Staffel. Am Donnerstag ging nun das Finale über die Bühne - doch allzu viele nahmen davon nicht Notiz. Der Marktanteil verharrte in der Zielgruppe wie schon in den beiden vorangegangenen Wochen bei enttäuschenden 7,3 Prozent und lag damit weit unter den Normalwerten des Senders.

Nur ein einziges Mal gelang in diesem Jahr der Sprung in die Zweistelligkeit, unterm Strich kam die zweite Staffel auf rund 8,4 Prozent Marktanteil. Damit lag die Show nur unter den Vorjahreswerten und dürfte sich wohl kaum für eine weitere Fortsetzung empfohlen haben. Immerhin: Die Gesamt-Reichweite stieg zum Finale noch einmal leicht an und belief sich auf 1,14 Millionen Zuschauer. Das Finale der ersten Staffel hatten allerdings noch fast 300.000 Zuschauer mehr gesehen.

Erfolge feierten dagegen andere - und zwar nicht nur "Babylon Berlin". Abseits der ARD-Serie kam "Alarm für Cobra 11" zu Beginn des Abends mit einer neuen Folge bei RTL auf 2,45 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,0 Prozent. Knapp dahinter reihte sich Vox ein, wo die "Minions" mit starken 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen wussten. 1,61 Millionen Zuschauer waren hier insgesamt dabei. Danach war auch "96 Hours" mit 9,7 Prozent Marktanteil gefragt.

Durchwachsen verlief der Abend für Sat.1, wo sich "Criminal Minds" mit 1,59 Millionen Zuschauern sowie 8,2 Prozent Marktanteil unspektakulär zurückmeldete. "Instinct" musste gegenüber dem Auftakt leichte Verluste hinnehmen und kam auf 7,8 Prozent sowie insgesamt 1,47 Millionen Zuschauer. Richtig bitter sah es aber zu später Stunde aus, wo für den Sender mit zwei alten "Criminal Minds"-Folgen nur Werte von 4,9 und 5,0 Prozent drin waren.

