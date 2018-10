Fast zehn Millionen sehen DFB-Klatsche gegen Holland

© UEFA

Die Konkurrenz hatte schon in weiser Voraussicht weitestgehend die Waffen gestreckt und erwartungsgemäß hat das ZDF am Samstag dominiert. Beim Nations-League-Spiel der Deutschen gegen die Niederlande gingen im Vergleich zu Anfang September aber viele Zuschauer verloren.



14.10.2018 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 14.10.2018 - 09:04 Uhr

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat die DFB-Auswahl am Samstag in der Nations League mit 3:0 vom Platz gefegt - die Diskussionen um Mannschaft und Trainer Jogi Löw werden damit wohl an Fahrt aufnehmen. Beim ZDF kann man einstweilen zufrieden sein: Mit dem Spiel konnte man die Quotencharts am Samstag erwartungsgemäß dominieren. 9,61 Millionen Menschen schalteten ein. Das waren zwar rund eineinhalb Millionen weniger als beim Nations-League-Auftakt im September gegen Frankreich, der Marktanteil lag aber dennoch bei sehr starken 33,4 Prozent.

Das ZDF sicherte sich mit der Partie natürlich auch den Tagessieg bei Jung und Alt. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen lag man mit 30,1 Prozent Marktanteil ebenfalls über der Marke von 30 Prozent. 2,69 Millionen Menschen in diesem Alter sahen zu. Das Spiel war zudem ein extrem guter Vorlauf für das "aktuelle sportstudio", das mit 3,40 Millionen Zuschauern glänzte und die höchste Reichweite seit März 2016 einfuhr - auch damals spielte die DFB-Elf im Vorfeld. Mit 18,8 bei allen und 15,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern holte das "aktuelle sportstudio" ganz starke Werte. In der Halbzeitpause des Spiels kam das "heute-journal" schon auf 7,97 Millionen Zuschauer.

Nicht nur, aber vor allem dank des Nations-League-Spiels, erreichte das ZDF am Samstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 17,2 Prozent und war damit natürlich unangefochtener Spitzenreiter aller Sender. Kein anderer Sender kam auf einen zweistelligen Wert. Beim jungen Publikum holte das ZDF ebenfalls starke 12,1 Prozent und zog damit gleich mit RTL, das ebenfalls bei 12,1 Prozent landete.

