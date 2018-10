Neue Welt-Serie "Mars" startet mit schwachen Quoten

© National Geographic

Die Dokuserie "Mars", die Welt seit dieser Woche als Free-TV-Premiere zeigt, hat zum Auftakt nur schwache Quoten erzielen können. Zugleich musste sich der Sender zum Start in den Abend der direkten Konkurrenz geschlagen geben.



17.10.2018 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 17.10.2018 - 09:32 Uhr

Für gewöhnlich setzt Welt am Abend auf klassische Dokumentationen - im Falle von "Mars" versuchte sich der Sender nun aber erstmals an einer Mischung aus Fiction und Doku, wurde dafür aber zumindest bei der ersten Folge nicht vom Publikum belohnt. Nur 120.000 Zuschauer schalteten am Dienstagabend ein, sodass sowohl insgesamt als auch in der Zielgruppe nur ein Marktanteil von 0,4 Prozent erzielt wurde. Da wird man sich in Berlin gewiss etwas mehr erhofft haben.

Allerdings hatte sich Welt mit dem Frankreich-Spiel der Nationalmannschaft auch ein ungewöhnlich hartes Gegenprogramm für seinen "Mars"-Start ausgesucht. Dass dennoch mehr drin war, zeigt der Blick auf die Konkurrenz: So verzeichnete n-tv mit seiner Primetime-Doku "Tschernobyl - Die Jahrhundert-Baustelle" immerhin 0,7 Prozent Marktanteil und auch Phoenix lag mit "Napoleon - Die wahre Geschichte" bei den 14- bis 49-Jährigen vor Welt. Insgesamt hatten hier sogar 310.000 Zuschauer eingeschaltet.

Unter den kleinen Sendern war zunächst aber vor allem ZDFneo gefragt, wo "Unter anderen Umständen" von 1,47 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Der Krimi erreichte damit mehr Zuschauer als RTL oder Sat.1. Am späten Abend lief es dafür alles andere als gut: Die Sitcom "Tanken - mehr als Super" erreichte nur 160.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 0,3 Prozent beim jungen Publikum. "Just Push Abuba" und "Blaumacher" erzielten danach sogar jeweils nur 0,1 Prozent.

Nitro drehte dafür ab 22:36 Uhr mit dem Spielfilm "8 MM - Acht Millimeter" auf und kam auf sehr gute 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem "Out of Sight" zunächst mit 0,6 Prozent blass geblieben war. Bei DMAX steigerten sich die "Steel Buddies" gegen Mitternacht sogar auf hervorragende 4,9 Prozent Marktanteil. Bereits die Erstausstrahlung hatte sich um 20:15 Uhr mit 470.000 Zuschauern sowie 2,1 Prozent gut geschlagen.

