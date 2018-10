"Grey's"-Staffelfinale setzt sich vor "The Good Doctor"

© ABC

In der zweiten Woche hat "The Good Doctor" bei Vox einige Zuschauer verloren, dennoch kann man beim Sender weiter sehr zufrieden sein. Etwas besser lief es jedoch für ProSieben, wo das Staffelfinale von "Grey’s Anatomy" zu sehen war.



18.10.2018 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2018 - 09:00 Uhr

Mit 11,4 und 13,6 Prozent Marktanteil ist die US-Serie "The Good Doctor" in der vergangenen Woche richtig gut bei Vox gestartet, die zweite Folge kam damals auf 2,7 Millionen Zuschauer. An diese Werte kam die Serie in der zweiten Woche zwar nicht mehr heran, beim Sender kann man aber dennoch zufrieden sein. 1,96 Millionen Zuschauer hatte "The Good Doctor" am Mittwoch zur besten Sendezeit, der Marktanteil lag bei 9,7 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt.

Die gute Nachricht für Vox: Mit der zweiten Folge steigerte sich die Serie auf 2,17 Millionen Zuschauer, das ließ dann auch den Marktanteil auf 10,7 Prozent steigen. Als clevere Entscheidung hat es sich zudem erwiesen, "Take Two" im Anschluss an "The Good Doctor" zu zeigen. Mit etwas mehr als einer Million Zuschauer und 7,4 Prozent Marktanteil lief es am späten Abend deutlich besser als in der Primetime, wo die Serie vor einigen Wochen sang- und klanglos unterging.

Vox musste sich beim jungen Publikum mit "The Good Doctor" nur "Bares für Rares" im ZDF und dem Staffelfinale von "Grey’s Anatomy" geschlagen geben. Die US-Serie drehte zum Abschied noch einmal so richtig auf und kratzte an einem neuen Staffelbestwert. 1,36 und 1,49 Millionen Zuschauer erreichten die letzten beiden Folgen, die Marktanteile lagen mit 11,1 und 12,6 Prozent auf einem sehr guten Niveau. Mehr als 12,8 Prozent waren für die Serie in den vergangenen Wochen und Monaten nicht drin, im Schnitt kam die Staffel auf 1,25 Millionen Zuchauer und 10,9 Prozent. Besser lief es am Mittwoch beim jungen Publikum zudem nur für "GZSZ" am Vorabend.

Anders als Vox konnte ProSieben die guten Quoten aber nicht in den späten Abend retten. Ab 22:15 Uhr gingen die Werte deutlich zurück, "Younger" fiel gleich zu Beginn auf nur noch 620.000 Zuschauer und brachte es auch in der Zielgruppe lediglich auf 6,7 Prozent. Drei weitere Episoden lagen im Anschluss sogar noch unter diesem ohnehin schon schwachen Niveau.

Super RTL zeigte mit "Dr. House" ebenfalls eine Serie zur besten Sendezeit - und ist damit einmal mehr richtig gut gefahren. 400.000 Zuschauer ab drei Jahren sahen sich die erste Folge um 20:15 Uhr an, schon damit erreichte der Sender starke 2,9 Prozent Marktanteil. Zwei weitere Episoden steigerten sich danach auf 3,7 und 4,3 Prozent.

Teilen