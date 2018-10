RTL: Quoten-Probleme am Nachmittag bleiben bestehen

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Außer den "Superhändlern" gibt es momentan wenige Hoffnungsträger am Nachmittag von RTL. "Hol dir die Kohle" fiel am dritten Tag auf weniger als acht Prozent, die "Freundinnen" laufen noch schlechter. Am Vorabend überrascht unterdessen kabel eins.



RTL wird einen langen Atem benötigen, um seinen Nachmittag auf Vordermann zu bringen - abgesehen von den "Superhändlern", die auch am Mittwoch wieder mit 11,3 Prozent Marktanteil solide liefen, sieht es nämlich nach wie vor nicht gut aus. Die zu Wochenbeginn gestartete Erfindershow "Hol dir die Kohle" kann auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr bislang jedenfalls noch nicht allzu viel reißen. Nachdem die ersten beiden Folgen jeweils 8,9 Prozent Marktanteil verbuchten, setzte es nun mit nur 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein neues Tief.

Insgesamt schalteten um 15:00 Uhr gerade mal 440.000 Zuschauer ein - im Vergleich zu den "Superhändlern" kamen damit 200.000 Zuschauer abhanden. Auch die Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" war anschließend mit 520.000 Zuschauern sowie 8,1 Prozent Marktanteil kein Erfolg für den Sender, dessen größtes Daytime-Sorgenkind aber weiter die Daily "Freundinnen - Jetzt erst recht" bleibt. Mehr als ein Marktanteil von 6,3 Prozent war am Mittwoch auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr nicht drin.

Sat.1 wusste die Schwäche des Kölner Konkurrenten allerdings nicht für sich zu nutzen und verzeichnete in Konkurrenz zu den "Freundinnen" mit "Klinik am Südring - Die Familienhelfer" lediglich 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch die zuvor gezeigten Formate bewegten sich auf ähnlicher Flughöhe. Später kam "Endlich Feierabend!" nur auf 5,7 Prozent, "Genial daneben - Das Quiz" schaffte danach mit 7,4 Prozent aber zumindest den besten Marktanteil seit einem Monat. 1,25 Millionen Zuschauer waren hier dabei.

Kurios muten indes die Vorabend-Quoten von kabel eins an: Obwohl man dort aktuell wieder das eigentlich längst totgesagte "Achtung Kontrolle!" setzt, lief's ausgesprochen respektabel. Nachdem das Format schon am Dienstag auf gute 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, waren einen Tag später sogar 6,1 Prozent drin. Damit lag "Achtung Kontrolle!" meilenweit vor dem "Perfekten Dinner", das bei Vox mit nur 3,8 Prozent einen rabenschwarzen Tag erwischte.

