"Mord mit Ansage" endet stark, auch RTL-Shows legen zu

Der "Fun-Freitag" von Sat.1 zeigte sich in dieser Woche deutlich erholt. "Game of Games" blieb trotzdem im roten Bereich, "Mord mit Ansage" lief zum Abschied aber richtig gut. Auch bei RTL freut man sich: "Ninja Warrior Germany" stieg auf einen Staffelbestwert



20.10.2018 - 09:36 Uhr von Uwe Mantel 20.10.2018 - 09:36 Uhr

Nachdem Sat.1 mit seinem "Fun-Freitag" zuletzt ordentlich unter die Räder gekommen war, gab es in dieser Woche einen deutlichen Aufschwung zu verzeichnen. So konnte "Game of Games" zumindest zum Abschied den bisherigen kontinuierlichen Abwärtstrend nochmal durchbrechen. Nachdem der Marktanteil in der vergangenen Woche schon auf miserable 5,7 Prozent in der Zielgruppe gefallen war, reichte es nun wieder für einen Marktanteil von 7,4 Prozent. 1,13 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Auch das war allerdings weiterhin weniger als der Senderschnitt - und mit einem Durchschnitts-Wert von 7,6 Prozent über die gesamte Staffel konnte sich das Format ohnehin kaum für eine Fortsetzung empfehlen, vor allem wenn man die Quotenentwicklung innerhalb der Staffel betrachtet.

Marktanteils-Trend: Game of Games



Der immer schwächere Vorlauf hatte zuletzt auch "Genial daneben" in Mitleidenschaft gezogen, in dieser Woche ging's für die Panelshow im Gleichschritt mit dem Umfeld aber auch wieder nach oben. Balder & Co. holten immerhin 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,41 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Vor allem konnte bei Sat.1 am Freitag aber "Mord mit Ansage" überzeugen. Die Impro-Comedy steigerte sich auf sehr erfreuliche 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die vorerst letzte Folge war damit die erfolgreichste der ganzen Staffel. 1,1 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. "Richtig witzig" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss nicht ganz halten, lag mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem noch im grünen Bereich.

Der Tagessieg in der Zielgruppe ging am Freitag aber wieder ganz klar an RTL, wo "Ninja Warrior Germany" ebenfalls zulegen konnte und mit 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den bislang besten Wert dieser Staffel erzielte. 2,6 Millionen Zuschauer hatte insgesamt eingeschaltet. "Showdown - Die Wüsten-Challenge" nutzte den starken Vorlauf und wusste mit 14,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe am späten Abend ebenfalls zu überzeugen. 1,44 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Beim Gesamtpublikum ging der Tagessieg unterdessen erneut ans ZDF. Die "SOKO Leipzig" ermittelte vor 4,64 Millionen Zuschauern, "Ein Fall für Zwei" meldete sich zuvor mit 4,55 Millionen Zuschauern zurück, was allerdings etwas hinter den Reichweiten der "Chefin" in den letzten Wochen zurückblieb. Sehr gut lief zudem wieder die "heute-show", die 4,07 Millionen Zuschauer einschalteten. 17,7 Prozent betrug der Marktanteil hier beim Gesamtpublikum, 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch auch der Film im Ersten schlug sich gut: "Liebe auf Persisch" kam mit 3,99 Millionen Zuschauern auf starke 14,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden solide 6,3 Prozent erzielt.

