Vox und RTL II triumphieren, Sat.1 und ProSieben am Boden

© RTL II

"Armes Deutschland - Deine Kinder" steigerte sich bei RTL II auf einen Bestwert, ganz vorne rangierte wieder "Die Höhle der Löwen" bei Vox. Sat.1 ging mit seinem Film hingegen unter, die "Simpsons" sich nur noch ein Schatten ihrer selbst.



24.10.2018 - 09:08 Uhr von Uwe Mantel 24.10.2018 - 09:08 Uhr

Dass Vox sich dienstags dank der "Höhle der Löwen" regelmäßig mit haushohem Vorsprung den Primetime-Sieg in der Zielgruppe sichert, ist inzwischen ein längst gewohntes Bild. Doch RTL, ProSieben, Sat.1 und Co. kommen inzwischen auch gegen RTL II nicht mehr an. Dort steigerte sich "Armes Deutschland - Deine Kinder" erneut auf einen Bestwert.

Nachdem die Sozialdoku-Reihe vor zwei Wochen mit 7,5 Prozent Marktanteil schon gut gestartet war, ging es über 8,4 Prozent in der vergangenen Woche auf nun 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Insgesamt hatten 1,52 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Als RTL II im Anschluss nochmal "Hartz und Herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" aufwärmte, stieg der Marktanteil in der Zielgruppe sogar nochmal deutlich auf herausragende 13,6 Prozent an. 1,45 Millionen Zuschauer blieben bis spät in den Abend dran.

Ganz vorne rangierte in der Dienstags-Primetime wie erwähnt aber wieder "Die Höhle der Löwen". Nach dem Länderspiel-bedingten Dämpfer in der vergangenen Woche ging es wieder ein Stück nach oben, auch wenn mit 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen das Quotenniveau der ersten Hälfte der Staffel nicht ganz erreicht wurde. Die absolute Zuschauerzahl lag mit 2,84 Millionen aber bereits wieder auf dem gewohnt starken Niveau. Vom Tiefstwert der Vorwoche erholen konnte sich im Anschluss auch "Das Vorstellungsgespräch", das mit 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings aus dem Vorlauf trotzdem zu wenig machte.

Doch das sind Luxus-Probleme, wenn man sich im Vergleich dazu die eigentlich größeren Privatsender anschaut. RTL hangelt sich auch Ende Oktober noch immer mehr schlecht als recht mit Wiederholungen von "Der Lehrer" über die Zeit. Das reichte zum Start in den Abend nur für 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, erst nach 22 Uhr wurde der Marktanteil dann zweistellig.

So richtig ernüchternd verlief der Abend aber für die ProSiebenSat.1-Gruppe. So sind "Die Simpsons" inzwischen selbst in Erstausstrahlungen ein echtes Sorgenkind. Gerade mal 6,5 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe - das war genauso schlecht wie beim Allzeit-Tief in der vergangenen Woche - nur dass man diesmal nicht ein Länderspiel im Gegenprogramm als Ausrede vorweisen kann. Wiederholungen liefen danach mit Marktanteilen zwischen 5,5 und 6,4 Prozent noch schlechter. "Family Guy" und "Mr. Griffin - Kein Bock auf Schule" blieben später am Abend mit Marktanteilen zwischen 6,7 und 7,5 Prozent ebenfalls zu schwach.

Völlig enttäuschend lief auch die Sat.1-Komödie "Unsere Jungs - Auch Strippen will gelernt sein", die trotz Erstausstrahlung nicht über 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus kam. 1,34 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt nur eingeschaltet, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 4,5 Prozent. "Akte" und die "Focus TV-Reportage" konnten da am späten Abend mit 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auch nichts mehr reißen. Verglichen damit konnte man sich bei kabel eins noch recht glücklich schätzen, dass zumindest "Eraser" am späten Abend auf für Senderverhältnisse gute 5,7 Prozent Marktanteil kam, auch wenn "Cop Out" um 20:15 Uhr mit 4,7 Prozent Marktanteil blass blieb.

Noch ein Blick in den Sat.1-Vorabend: "Alles oder nichts" gab da im Vergleich zum ohnehin schon schwachen Auftakt an Tag 2 noch leicht ab und blieb bei 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. "Endlich Feierabend" holte zuvor allerdings sogar nur 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Teilen