Neue Mario-Barth-Show startet solide, aber glanzlos

Eine Show mit Mario Barth und seinem Lieblingsthema Mann vs. Frau - das müsste klingt zunächst wie ein Selbstläufer, lief zum Start bei RTL allerdings nur solide. Bei den Jüngeren lag die Show in der Primetime ganz knapp vor "Aktenzeichen"



25.10.2018 - 09:46 Uhr von Uwe Mantel 25.10.2018 - 09:46 Uhr

Für "Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau" hat RTL einen der erfolgreichsten Comedians des Landes, sein offenbar massentaugliches Lieblingsthema und dazu noch Kinder zusammengemixt. Zum Überflieger wurde die Show aus Quotensicht damit allerdings nicht gerade, auch wenn das Format einen zumindest grundsoliden Einstand hinlegte. So reichte es mit 1,19 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern für einen Marktanteil von 12,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Damit war RTL der Primetime-Sieg am Mittwoch nicht zu nehmen.

Allerdings war das ZDF mit seinem Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" Mario Barth auf den Fersen. Rudi Cernes Fahndungssendung erreichte nur 60.000 junge Zuschauer weniger, der Marktanteil lag damit für ZDF-Verhältnisse bei hervorragenden 11,7 Prozent. Beim Gesamtpublikum lag "Aktenzeichen" ohnehin uneinholbar vorn: 5,05 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was einem Marktanteil von 16,7 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach.

Die Mario-Barth-Show erreichte insgesamt 2,39 Millionen Zuschauer und konnte da erwartungsgemäß nicht mithalten. Ähnlich viele Zuschauer erreichte auch ZDFneo mit der Krimireihe "Ein starkes Team" (2,35 Millionen Zuschauer). Stärkster ZDF-Verfolger beim Gesamtpublikum war beim Gesamtpublikum der ARD-Film "Das Leben vor mir", der mit 3,14 Millionen Zuschauern aber ebenfalls schon deutlich abgeschlagen war. 10,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 5,8 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

