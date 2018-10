Mockridge verhilft "Martina Hill Show" zu tollem Start

© SAT.1/Boris Breuer

Erst überzeugte "Luke! Die 2000er und ich", dann triumphierte "Die Martina Hill Show". Keine Frage, für Sat.1 lief es am Freitagabend richtig gut. Einzig die RTL-Shows "Ninja Warrior Germany" und "Showdown" waren in der Zielgruppe gefragter.



27.10.2018 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 27.10.2018 - 09:01 Uhr

In den vergangenen Wochen geriet der "Fun Freitag" in Sat.1 gehörig unter die Räder, da kommt Luke Mockridge nun gerade recht. Seine Show "Luke! Die 2000er und ich" hat nämlich vor allem bei den Jüngeren mit tollen Quoten überzeugen können. Zwar konnte der Marktanteil der vor knapp einem Jahr ausgestrahlten 90er-Show nicht ganz erreicht werden, doch mit 1,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 13,7 Prozent Marktanteil lief's am Freitagabend über drei Stunden hinweg dennoch prächtig.

Geschlagen geben musste sich die Sat.1-Show somit nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und der "Ninja Warrior Germany", das bei RTL mit 15,6 Prozent Marktanteil erneut zu überzeugen wusste. Insgesamt verbuchte "Luke! Die 2000er und ich" im Schnitt 1,63 Millionen Zuschauer. Der erfolgreiche Vorlauf verhalf dann auch der neuen "Martina Hill Show" zu einem guten Start: Um 23:11 Uhr blieben noch 1,45 Millionen Zuschauer dran und in der Zielgruppe stieg der Marktanteil sogar auf starke 15,0 Prozent.

Hugo Egon Balders Show "Richtig witzig" konnte daran zwar nicht ganz anknüpfen, bestätigte aber den leichten Aufwärtstrend der vergangenen Wochen und steigerte sich am späten Abend mit 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf den besten Wert der laufenden Staffel. 840.000 Zuschauer konnten über die Sendung lachen. Bei RTL entschieden sich am späten Abend 1,48 Millionen Zuschauer für die vorerst letzte Folge von "Showdown - Die Wüsten-Challenge" - und damit so viele wie noch nie. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 13,8 Prozent.

Zuschauer-Trend: Showdown - Die Wüsten-Challenge



Unspektakulär verlief derweil der Abend für ProSieben, wo "Star Wars: Die Rache der Sith" zunächst auf 1,45 Millionen Zuschauer sowie 9,0 Prozent Marktanteil kam. Für den Spielfilm "Blitz" reichte es danach für 10,0 Prozent. Auch bei RTL II kann man mit seinem Film-Doppel zufrieden sein: "Olympus Has allon" erreichte dort 1,46 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,5 Prozent beim jungen Publikum. Das reichte, um die Serien-Konkurrenz von kabel eins und Vox hinter zu lassen. "Léon - Der Profi" schaffte danach noch 6,3 Prozent.

Teilen