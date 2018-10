"Bauer sucht Frau" holt Spitzenposition bei Jung und Alt

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

In der Primetime kam am Montag niemand an "Bauer sucht Frau" vorbei: Die Kuppelshow setzte sich nicht nur in der Zielgruppe durch, sondern auch beim Gesamtpublikum. Doch auch ProSieben war erfolgreich - bis "Late Night Berlin" begann.



30.10.2018 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 30.10.2018 - 08:52 Uhr

Während der Nachmittag zum Start in die Woche mit durchweg einstelligen Marktanteilen erneut Probleme machte, konnte sich RTL am Montag zumindest auf seine Dauerbrenner verlassen. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sorgte am Vorabend für starke 20 Prozent Marktanteil und in der Primetime schnupperte auch "Bauer sucht Frau" an dieser Marke. 1,92 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil schließlich auf sehr gute 19,8 Prozent in der Zielgruppe und machten die Kuppelshow zur Nummer eins.

Aber auch mit Blick aufs Gesamtpublikum kam zum Start in die Woche um 20:15 Uhr niemand an RTL vorbei: 5,17 Millionen Zuschauer sowie 16,7 Prozent Marktanteil bescherten "Bauer sucht Frau" hier ebenfalls die Marktführerschaft. Das ZDF, das sonst mit seinen Krimis das Feld dominiert, musste mit dem Drama "Aufbruch in die Freiheit" diesmal etwas kleinere Brötchen backen, war mit 4,27 Millionen Zuschauern sowie 13,5 Prozent Marktanteil aber ebenfalls gefragt. Danach reihte sich dann die ARD ein, die mit dem "Brennpunkt" zu Angela Merkels "Rückzug auf Raten" zunächst 3,42 Millionen Zuschauer erreichte.

Die Doku-Reihe "Wildes Deutschland" kam anschließend zwar nicht über 2,48 Millionen Zuschauer hinaus, doch "Hart aber fair" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends auf 3,08 Millionen Zuschauer. Reinhold Beckmanns Doku "Lindner und die FDP" interessierte nach 23 Uhr dann noch 1,37 Millionen Zuschauer. Erstaunlich: Während es beim Gesamtpublikum mit 9,5 Prozent Marktanteil eher mäßig lief, bewegte sich der Film bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,4 Prozent weit über den Normalwerten des Ersten.

Der Sender lag zu diesem Zeitpunkt sogar vor der ProSieben-Show "Late Night Berlin", die mit 8,2 Prozent Marktanteil einen schwachen Abend erwischte. Immerhin lief es zuvor für die Serien gut: "The Big Bang Theory" brachte es als größter RTL-Verfolger auf 17,5 Prozent Marktanteil, "Young Sheldon" auf 14,6 Prozent und "The Middle" startete schließlich mit 13,0 Prozent gut in die finale Staffel. Sat.1 verpasste mit seinen Krimiserien dagegen bis 23 Uhr den Sprung in die Zweistelligkeit.

