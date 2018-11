Nackedei-Kuppelei "Adam sucht Eva" legt guten Start hin

© MG RTL D

Im "Supertalent"-Schlepptau legte die neue Staffel von "Adam sucht Eva" einen gelungenen Einstand hin, blieb allerdings hinter den Auftaktquoten des Vorjahres zurück - auch weil das "Supertalent" keine so starke Vorlage lieferte wie 2017.



04.11.2018 - 09:32 Uhr von Uwe Mantel 04.11.2018 - 09:32 Uhr

Die Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva" hat die Vorlage durch das "Supertalent" genutzt und ist am Samstagabend sehr gut in die fünfte Staffel gestartet. 2,46 Millionen Zuschauer sahen die erste Folge, was 12,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für einen Marktanteil von 19,3 Prozent. Damit blieb "Adam sucht Eva" aber gleichwohl etwas hinter den Auftaktquoten des vergangenen Jahres zurück. Damals hatte es sogar für 23,5 Prozent Marktanteil gereicht.

Der Grund ist allerdings schnell gefunden: "Das Supertalent" lieferte damals auch eine deutlich stärkere Vorlage als diesmal. Die Castingshow sicherte sich zwar auch in dieser Woche wieder den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe, markierte allerdings ein Staffel-Tief: 18,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. 3,74 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, gut 200.000 weniger als in der vergangenen Woche.

Hier machte sich offenbar die starke Konkurrenz bemerkbar: "Klein gegen Groß" im Ersten und "Wilsberg" im Zweiten waren nicht nur beim Gesamtpublikum wieder ein voller Erfolg, sondern holten auch bei den 14- bis 49-Jährigen zweistellige Marktanteile - dazu kommt noch, dass auch ProSiebens "Alle gegen Einen" sich nach mauem Start inzwischen zum Erfolg gemausert hat und nun ebenfalls einen zweistelligen Marktanteil erreichte.

Doch zurück zu RTL: Den Abschluss des Show-Abends bildete wieder die Chris-Tall-Show "Darf er das?", die diesmal allerdings erst nach Mitternacht ran durfte. Das Quotenniveau von "Adam sucht Eva" konnte die Show nicht halten, es reichte für 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das ist zumindest solide, angesichts des Vorlaufs aber eigentlich etwas zu wenig. 910.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

