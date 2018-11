"Supertalent" verhilft "Hotel Verschmitzt" zu Top-Start

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

RTL schafft das Triple: Nach dem einmal mehr dominierenden "Supertalent" legte auch "Hotel Verschmitzt" einen sehr guten Start hin, ehe "Adam sucht Eva" den Triumph perfekt machte. Beim Gesamtpublikum siegte das ZDF klar vor Pilawas Quiz



11.11.2018 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 11.11.2018 - 09:35 Uhr

So sieht ein gelungener Abend aus: Die Plätze 1 bis 3 in den Samstags-Quotencharts bei den 14- bis 49-Jährigen gingen allesamt an RTL. Die Grundlage für den Erfolg legte dabei mal wieder "Das Supertalent", das im Vergleich zur Vorwoche sogar wieder zulegen konnte und mit 19,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe den Abend ganz klar dominierte. Zum Vergleich: Der stärkste Verfolger war Sat.1 mit dem Disney-Klassiker "Der König der Löwen" - mit 10,3 Prozent lag der Marktanteil in der Zielgruppe aber nur wenig mehr als halb so hoch. Auch beim Gesamtpublikum konnten sich die "Supertalent"-Quoten sehen lassen: Insgesamt sahen 3,86 Millionen Zuschauer zu, das reichte für einen Marktanteil von 13,2 Prozent.

Diese starke Vorlage wusste im Anschluss das neue Impro-Format "Hotel Verschmitzt" mit Ralf Schmitz zu nutzen. Der Auftakt fiel mit 18,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut aus, 2,35 Millionen Zuschauer waren ab 22:30 Uhr insgesamt mit dabei. "Adam sucht Eva" konnte das Quotenniveau dann bis nach Mitternacht halten und überzeugte mit 18,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls restlos. 1,76 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Das waren zwar 700.000 weniger als in der vergangenen Woche, damals lief die Sendung zum Start allerdings auch eine Stunde früher. Zudem hat RTL auch alle Folgen dieser Staffel schon bei TV Now online gestellt.

Während RTL den Abend bei den 14- bis 49-Jährigen also fest im Griff hatte, war beim Gesamtpublikum wieder das ZDF das Maß der Dinge. Der Krimi "Stralsund - Waffenbrüder" sicherte sich mit 6,58 Millionen Zuschauern hier den klaren Tagessieg. Der Marktanteil lag bei sehr guten 21,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 10,3 Prozent Marktanteil für ZDF-Verhältnisse ebenfalls sehr gut. "Die Protokollantin" verlor danach im Vergleich zur Vorwoche nochmal ein paar Zuschauer und landete mit 3,36 Millionen Zuschauern nun bei 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. 5,4 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Das Erste musste sich um 20:15 Uhr mit dem zweiten Platz begnügen. "Ich weiß alles" zählte diesmal 3,96 Millionen Zuschauer, konnte damit das Reichweiten-Niveau der vergangenen Ausgabe aber halten. Der Marktanteil lag bei guten 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's dann allerdings schon merklich runter auf 7,4 Prozent, 2,3 Prozentpunkte weniger als beim letzten Mal.

Teilen