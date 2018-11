"Polizeiruf" vorn, WDR stark mit Karnevalsauftakt

© ARD

Mehr als siebeneinhalb Millionen Menschen haben sich den neuesten "Polizeiruf" im Ersten angesehen, auch beim jungen Publikum landete der Krimi ganz vorne. Der WDR punktete im Tagesprogramm unterdessen mit der Eröffnung der Karnevals-Saison.



12.11.2018 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier 12.11.2018 - 09:30 Uhr

Das Erste hat sich am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,6 Prozent die Spitzenposition geschnappt, das ZDF hielt sich dahinter mit 10,0 Prozent nur bei einem knapp zweistelligen Wert. Überflieger war im Ersten der neueste "Polizeiruf 110" in der Primetime, der auf 7,74 Millionen Zuschauer kam und damit 22,4 Prozent Marktanteil erreichte. Keine andere Sendung hatte am Sonntag noch mehr Zuschauer. Die "Tagesschau" erreichte zuvor 7,35 Millionen Zuschauer und machte damit den Doppelsieg für Das Erste perfekt.

Der "Polizeiruf" stach auch beim jungen Publikum die gesamte Konkurrenz aus, weder RTL mit einer "Star Wars"-Premiere noch Sat.1 mit "The Voice" hatten eine Chance. 1,75 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich für den Krimi im Ersten, das entsprach sehr guten 15,0 Prozent Marktanteil. Das Interesse an "Anne Will" war da später schon deutlich niedriger, vor allem beim jungen Publikum sackte der Marktanteil deutlich auf 5,8 Prozent ab. Insgesamt kam die Talkshow auf 3,38 Millionen Zuschauer und 12,6 Prozent. Das ZDF erzielte zur besten Sendezeit mit "Marie fängt Feuer" zwar auch immerhin 4,28 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent Marktanteil, blieb damit aber natürlich weit hinter dem "Polizeiruf". "The Team II" kam später noch auf rund zweieinhalb Millionen Zuschauer, damit waren 12,4 Prozent drin. Sehr gut lief es am Sonntag auch für den WDR, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent kam und damit nur den großen acht Sendern sowie ZDFneo den Vortritt lassen musste. Ab 10:30 Uhr zeigte man fünfeinhalb Stunden lang die Karnevalseröffnung aus Köln, 550.000 Menschen sahen zu. Der bundesweite Marktanteil lag während dieser Zeit bei 4,0 Prozent, beim jungen Publikum waren es immerhin noch 2,9 Prozent. Deutlich besser lief es im Verbreitungsgebiet des WDR, hier waren 8,8 Prozent Marktanteil drin.

Teilen