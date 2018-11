"Leben.Lieben.Leipzig" funktioniert in der Primetime nicht

© RTL II

Die neue RTL-II-Soap "Leben.Lieben.Leipzig" hat zum Auftakt in der Primetime schwache Quoten eingefahren, nun folgt der Wechsel in späten Nachmittag. Ziehen alle Zuschauer mit um, wäre das Format aber ein voller Erfolg für den Sender. Am Montag schwächelten auch die Soaps aus Berlin und Köln.



13.11.2018 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 09:00 Uhr

Auf dem Sendeplatz um 17 Uhr hat RTL II in der Vergangenheit einige neue Formate getestet, nun versucht man sich mit "Leben.Lieben.Leipzig" an einer Soap - das hat mit "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" in der Vergangenheit ja bereits geklappt. Dass "Leben.Lieben.Leipzig" nicht ein Format wie die zuletzt getesteten ist, zeigt sich schon alleine dadurch, dass RTL II die erste Folge am Montag zur Primetime auf Sendung schickte. Für gute Quoten hat das zwar nicht gesorgt, aber wohl dennoch für vergleichsweise viel Aufmerksamkeit.

530.000 Zuschauer sahen sich die erste Folge der neuen Soap ab 20:15 Uhr an, 420.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe und waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das sind für den Sendeplatz keine guten Werte, entsprechend mager fiel der Marktanteil aus, nur 4,1 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Ziehen nun aber alle Zuschauer mit in den späten Nachmittag, wäre "Leben.Lieben.Leipzig" ein schöner Erfolg für den Sender.

Am Montag zeigten sich auch die Soaps aus Berlin und Köln nicht in ihrer besten Verfassung. "Köln 50667" erreichte 7,8 Prozent Marktanteil, "Berlin - Tag & Nacht" 7,7 Prozent. Damit liegen die beiden Formate noch immer deutlich über Senderschnitt, zuletzt war aber oft noch mehr drin. Am Abend blieben die "Geissens" mit einer neuen Ausgabe bei 4,3 Prozent hängen, erst eine Wiederholung von "Naked Attraction" steigerte sich ab 22:15 Uhr auf 5,9 Prozent.

Wieder deutlich besser als in den vergangenen zwei Wochen lief es bei Vox. Zwar enttäuschte "Goodbye Deutschland" zur besten Sendezeit mit nur 1,16 Millionen Zuschauern und 5,5 Prozent, "Ein Sommer mit der Kelly Family" steigerte sich danach aber auf 1,37 Millionen Zuschauer und 7,3 Prozent. Bislang blieb die Kelly Family mit drei von vier Folgen bei weniger als sechs Prozent Marktanteil hängen, jetzt also mal wieder ein Ausschlag nach oben. "Künstler, die die Welt bewegten" beschäftigte sich in dieser Woche mit Rick Astley und erreichte damit 6,5 Prozent.

