Neue "Simpsons"-Folge stark wie lange nicht mehr

In einer Woche sind die "Simpsons" zum vorerst letzten Mal in der Primetime von ProSieben zu sehen, nun konnte sich die Serie im Vergleich zu den Vorwochen deutlich steigern. RTL kann sich derweil über die Quoten der "Lehrer"-Wiederholungen freuen.



14.11.2018 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 14.11.2018 - 09:12 Uhr

In den vergangenen Wochen dürften die "Simpsons" den ProSieben-Verantwortlichen so einige Sorgen gemacht haben. Inzwischen kommt die gelbe Familie selbst mit neuen Folgen in der Primetime nicht mehr auf gute Quoten, zuletzt setzte es immer neue Tiefstwerte. An diesem Dienstag ging es aber überraschend nach oben: 890.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, der Marktanteil lag bei ordentlichen 9,6 Prozent. Das ist die beste Performance einer neuen Folge seit Mitte August. Insgesamt schalteten 1,01 Millionen Menschen ein, damit wurde der bisherige Staffel-Bestwert um rund 100.000 übertroffen.

In der kommenden Woche zeigt ProSieben zum vorerst letzten Mal eine neue Folge der "Simpsons" in der Primetime, dann wird die laufende 29. Staffel unterbrochen. In den Wochen danach setzt man dienstags auf Factual-Inhalte. Doch auch wenn es für die neue Folge am Dienstag recht gut aussah: Danach ging es schnell bergab. Die drei Wiederholungen pendelten schon nur noch zwischen 7,0 und 7,9 Prozent. Und auch "Family Guy" und "Mr. Griffin - Kein Bock auf Schule" dümpelten danach auf diesem Niveau herum.

Recht zufrieden sein kann man bei RTL, das sich am Dienstagabend nun schon seit Monaten mit alten "Der Lehrer"-Episoden behilft. Die ersten beiden Folgen erreichten im Schnitt 11,7 und 11,8 Prozent, eine dritte Folge kam sogar auf 12,6 Prozent. Damit musste man in der Primetime beim jungen Publikum nur den Vox-"Löwen" den Vortritt lassen. Die Gründershow erreichte 1,48 Millionen junge Zuschauer und kam damit auf 16,9 Prozent - Primetime-Sieg. Insgesamt schalteten 2,82 Millionen Menschen ein. Gute Nachrichten gibt es für RTL auch von der neuen Daily "Freundinnen", die es am Dienstag auf 9,1 Prozent brachte. Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass die Serie auf einen Wert über neun Prozent kommt. 740.000 Menschen sahen zu.

Nichts reißen konnte am Dienstag dagegen Sat.1. Der Film "Gut zu Vögeln" blieb ab 20:15 Uhr bei 6,4 Prozent Marktanteil hängen, 1,31 Millionen Menschen sahen zu. "Akte" sackte danach sogar noch auf 5,3 Prozent ab. Am Vorabend erzielte "Genial Daneben - Das Quiz" mit 7,4 Prozent den besten Wert seit Wochen, "Endlich Feierabend" und "Alles oder Nicht" blieben aber bei 4,7 und 5,2 Prozent hängen.

