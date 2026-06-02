Seit dem 1. Juni gehört das deutschsprachige Sky-Geschäft auch offiziell zu RTL Deutschland. Und in Köln macht man direkt Nägel mit Köpfen. Nachdem man am Montag schon angekündigt hatte, die News-Bereiche im Verantwortungsbereich von CEO Stephan Schmitter aufzuhängen (DWDL.de berichtete), ist nun auch klar, wie die personelle Aufstellung im Vermarktungsbereich künftig aussehen wird.

So hat Frank Vogel zum 1. Juni die Gesamtverantwortung für die Vermarktung von RTL Deutschland und Sky Deutschland übernommen. Vogel ist schon seit Juni 2022 Geschäftsführer der Ad Alliance, künftig verantwortet er also auch die Vermarktung von Sky im deutschsprachigen Raum. Bereits bekannt war, dass Michael Radelsberger, bislang Chef von Sky Media und Sky Österreich, in die Geschäftsführung von RTL Deutschland aufsteigt (DWDL.de berichtete).

Frank Vogel darf sich aber auch über Sky bzw. Sky Media hinaus über mehr Verantwortung freuen. Zusätzlich wird er ab sofort nämlich auch die internationale Vermarktung rund um RTL AdAlliance sowie die AdTech-Beteiligungen smartclip, Yospace und SQL Service von RTL Deutschland verantworten. In seiner Funktion berichtet er direkt an Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland. CEO der RTL AdAlliance bleibt Stéphane Coruble, die AdTech-Beteiligungen werden geleitet von Martin Hoberg als Chief International AdTech Officer.

Um die Integration von Sky Media in die Ad Alliance möglichst ohne Komplikationen umzusetzen, werden darüber hinaus Iris Plach und Matthias Trott mit sofortiger Wirkung zu Managing Directors von Sky Media berufen. Beide hatten bislang schon wichtige Positionen beim Vermarkter inne, künftig berichten sie an Frank Vogel. Ziel sei es, die jeweiligen Stärken und Kompetenzen beider Organisationen zu "erhalten, weiterzuentwickeln und die Strukturen optimal auf die Zukunft auszurichten".

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, sagt: "Mit Frank Vogel schaffen wir die Voraussetzungen, um unser gemeinsames Vermarktungsgeschäft in einem zunehmend globalisierten Plattform- und Werbemarkt strategisch weiterzuentwickeln. Die Bündelung zentraler Vermarktungsaktivitäten eröffnet neue Möglichkeiten für Werbekunden und Agenturen und stärkt gleichzeitig unsere Position als eines der führenden europäischen Medienunternehmen im Bereich Bewegtbild und Vermarktung. Wir freuen uns sehr auf die große Kompetenz und Expertise der Sky Media Kolleginnen und Kollegen."

Und Frank Vogel, der neue starke Mann in der Vermarktung von RTL und Sky: "Die Stärken beider Vermarktungsorganisationen ergänzen sich hervorragend. Daraus wollen wir Schritt für Schritt noch attraktivere Lösungen für unsere Werbepartner entwickeln und lineares TV, Streaming sowie digitale und adressierbare Umfelder künftig noch enger miteinander verzahnen. So schaffen wir neue Möglichkeiten für moderne Bewegtbildwerbung. Die Integration werden wir partnerschaftlich mit den Teams gestalten und unsere Kompetenzen gezielt weiterentwickeln."