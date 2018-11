Promi-"Ninjas" lassen die Konkurrenz weit hinter sich

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

RTL hat auch in diesem Jahr mit dem Promi-Special von "Ninja Warrior Germany" wieder hervorragende Quoten erzielen können. Mehr als 20 Prozent Marktanteil machten die Show zur klaren Nummer ein. Am Vorabend lief's auch für die Soaps blendend.



24.11.2018 - 09:01 Uhr von Alexander Krei

Bei RTL kann man sich über einen starken Freitags-Marktanteil von 15,2 Prozent in der Zielgruppe freuen. Der Kölner Sender hatte damit mehr als fünf Prozentpunkte auf ProSieben als stärksten Verfolger - ein Erfolg, für den nicht zuletzt das Prominentenspecial von "Ninja Warrior Germany" sorgte. Zwar war die Show nicht ganz so stark wie vor einem Jahr, als der Marktanteil auf mehr als 23 Prozent anzog, doch mit 1,75 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und 21,9 Prozent Marktanteil ließ "Ninja Warrior Germany" die kompletten Konkurrenz weit hinter sich.

Insgesamt schalteten 3,20 Millionen Zuschauer ein, sodass es auch hier mit 12,4 Prozent Marktanteil überzeugend lief. Die Promi-"Ninjas" waren damit erneut gefragter als die regulären Ausgaben der Show, die RTL in den vergangenen Wochen ausgestrahlt hatte. Beim jungen Publikum gelang abseits von "Ninja Warrior" einzig der "heute-show" ein zweistelliger Marktanteil in der Primetime: Mit 12,9 Prozent wusste die Nachrichtensatire zu überzeugen, insgesamt schalteten sogar 4,23 Millionen Zuschauer ein.

Zum Start in den Abend hatte "Der Kriminalist" bereits 4,83 Millionen Zuschauer erreichte und dem ZDF damit den Gesamtsieg gesichert. Die "SOKO Leipzig" hielt danach noch 4,68 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Die neue ARD-Reihe "Der Ranger" kam mit etwas Abstand durchs Ziel, schlug sich mit 3,93 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,1 Prozent Marktanteil aber ebenfalls gut. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Auftakt-Film allerdings nur mit Mühe über die Marke von fünf Prozent Marktanteil.

RTL punktete unterdessen auch schon am Vorabend und erreichte mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im Schnitt 3,09 Millionen Zuschauer sowie 19,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem der "Alles was zählt"-Abschied von Tanja Szewczenko zuvor bereits mit 15,7 Prozent punktete. Die Nachmittagsshow "Hol dir die Kohle" verabschiedete sich dagegen enttäuschend: Mehr als ein Marktanteil von 7,7 Prozent war um 15:00 Uhr nicht drin. "Die Superhändler" hatten es zuvor immerhin noch auf 11,0 Prozent gebracht.

