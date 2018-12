"The Dome" und Lochis-Film floppen bei RTL II

© RTL II

Sechs Jahre nach der letzten Ausgabe hat RTL II "The Dome" zurückgeholt - zumindest im linearen Fernsehen war das aber kein Erfolg. Auch der Lochis-Film in der Primetime war für den Sender aus Quotensicht eine Katastrophe.



02.12.2018 - 09:13 Uhr von Timo Niemeier 02.12.2018 - 09:13 Uhr

"The Dome" war 15 Jahre lang eine feste Größe im deutschen Fernsehen, 2012 stellte RTL II die Musikshow allerdings ein, die Marke verschwand jedoch nie ganz vom Markt. Am Samstagvorabend hat "The Dome" nach sechs Jahren seine Rückkehr gefeiert - aus Quotensicht war das allerdings wenig überzeugend. Nur 380.000 Zuschauer sahen sich die knapp zweistündige Übertragung an, der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,2 Prozent unter damit unter dem Senderschnitt von RTL II.

Bei den ganz jungen Zuschauern sah es etwas besser aus, 9,6 Prozent Marktanteil betrug der Marktanteil bei den Menschen zwischen 14 und 19 Jahren. In der Show traten auch viele Social-Media-Stars auf, damit zielt "The Dome" vor allem auf ganz junge Zuschauer. Insgesamt kann RTL II mit der linearen Ausstrahlung der Neuauflage der Musikshow nicht wirklich zufrieden sein. Vielleicht brachte man sich aber auch selbst um ein paar offizielle GfK-Zuschauer: Die Show fand bereits am Freitagabend statt und wurde auch live gestreamt.

Richtig bitter sah es für RTL II dann aber in der Primetime aus. Hier wollte man die vermeintlich vielen jungen Zuschauer mit dem Lochis-Film "Bruder vor Luder" vor den TV-Geräten halten. Da überhaupt nur sehr wenige Zuschauer vorhanden waren, die man überhaupt hätte halten können, waren schon die Voraussetzungen sehr schlecht. Die Gesamt-Reichweite ging dann auch prompt auf 330.000 zurück, damit lag RTL II in der Primetime unter anderem hinter kabel eins, ZDFneo und dem Disney Channel. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 2,5 Prozent, bei den 14- bis 19-Jährigen sah es mit 4,6 Prozent ebenfalls sehr schlecht aus.

Deutlich besser als RTL II präsentierte sich am Samstag Vox, das am Vorabend mit dem "Hundeprofi" 1,60 Millionen Zuschauer hatte und damit auf 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Im Vorfeld holte schon "Hundkatzemaus" sehr gute 9,1 Prozent. In der Primetime blieb "Der Babynator" aber bei schwachen 6,1 Prozent hängen, "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" steigerte sich danach nur leicht auf 6,6 Prozent. Mit dem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,5 Prozent wird man bei Vox trotzdem gut leben können, RTL II dagegen holte nur 4,8 Prozent.

