Sport1 punktet mit Darts, Sky mit Bundesliga

Die Darts-WM bleibt weiterhin eine sichere Bank für Sport1, auch am Dienstag erzielte der Sender richtig gute Quoten. Sky erreichte mit der Bundesliga derweil mehr als eine Million Zuschauer. Und der NDR punktete mit dem ersten Teil des "Tatortreiniger"-Abschieds.

Alle Jahre wieder kann sich Sport1 über gute Quoten im Dezember freuen. So ist es auch in diesem Jahr - und wieder liegt das an der Darts-WM. Am Dienstag erzielte der Sender einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent und lag damit deutlich über seinen Normalwerten. Schon um 13:30 Uhr holte eine knapp vierstündige Darts-Übertragung im Schnitt 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 120.000 Menschen sahen zu. Ab 20 Uhr waren dann sogar 420.000 Zuschauer mit dabei, hier wurden 3,3 Prozent gemessen - fantastische Werte für Sport1.

Sky zeigte ab 20:30 Uhr drei Bundesliga-Spiele - unter anderem die erste Saison-Niederlage von Borussia Dortmund in Düsseldorf. 1,04 Millionen Menschen sahen sich die Spiele einzeln oder in der Konferenz an, das hatte insgesamt 3,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil bei 5,2 Prozent. Das Vorabend-Spiel zwischen Gladbach und Nürnberg interessierte 390.000 Menschen, damit waren allerdings nur 1,5 Prozent in beiden wichtigen Zuschauergruppen drin.

Doch nicht nur Sport-Inhalte waren am Dienstag bei den kleineren Sendern gefragt: DMAX etwa erreichte mit zwei Ausgaben der "Steel Buddies" 430.000 bzw. 520.000 Menschen. Die Marktanteile lagen bei 2,2 und 3,0 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt. Auch "112: Feuerwehr im Einsatz" kam danach noch auf sehr gute 2,6 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,2 Prozent lief es für DMAX am Dienstag richtig gut.

Der NDR zeigte am späten Abend derweil die Folgen 28 und 29 des "Tatortreinigers", heute Abend sind beim Sender die allerletzten Episoden zu sehen. Am Dienstag schalteten 780.000 und später 650.000 Menschen ein. Das sind starke Werte für den Sender, wenngleich der "Tatortreiniger" zuletzt im Jahr 2016 sogar noch etwas mehr Zuschauer hatte. Beim Gesamtpublikum kamen die beiden Folgen auf jeweils 3,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,0 und 3,0 Prozent gemessen. Im NDR-Sendegebiet holte der "Tatortreiniger" 8,0 und 7,2 Prozent Marktanteil.