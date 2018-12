"Voice Senior" muss gegen "WWM" viele Federn lassen

© Sat.1

Die neue Sat.1-Show "The Voice Senior" hat die starken Auftakt-Quoten nicht halten können - fast eine Million Zuschauer kamen abhanden. Ganz vorne landete in der Zielgruppe eine andere Show: "Wer wird Millionär?" zeigte sich bei RTL spürbar erholt.



29.12.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 29.12.2018 - 09:21 Uhr

Der neueste "Voice"-Ableger hat die überzeugenden Auftakt-Quoten nicht halten können: Fast eine Million Zuschauer kamen "The Voice Senior" im Vergleich zum Sonntag abhanden - im Schnitt waren am Freitagabend nur noch 2,16 Millionen Zuschauer dabei. Der Marktanteil ging in der Zielgruppe um zweieinhalb Prozentpunkte zurück, hielt sich aber zumindest noch im zweistelligen Bereich bei 10,6 Prozent und damit klar oberhalb des Senderschnitts. Immerhin: In der Spitze waren fast 15 Prozent drin.

Im Show-Duell lag "The Voice Senior" dennoch klar hinter dem Silvesterspecial von "Wer wird Millionär?", das sich vom Rückschlag der Vorwoche spürbar erholen konnte. Mit 13,7 Prozent Marktanteil war das RTL-Quiz die Nummer eins in der Primetime, nur "GZSZ" erreichte am Freitag noch ein paar junge Zuschauer mehr. Insgesamt erreichte "WWM" 3,96 Millionen Zuschauer, was letztlich nicht reichte, um sich vor die Öffentlich-Rechtlichen zu schieben.

Ganz vorne landete die ARD-Komödie "Das Kindermädchen: Mission Südafrika", die von 4,56 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Im ZDF brachte es "Der Kriminalist" zunächst auf 4,08 Millionen Zuschauer, ehe "SOKO Leipzig" von 4,21 Millionen gesehen wurde. Solide schlug sich am späten Abend noch der Jahresrückblick von Urban Priol: "Tilt! - Tschüssikowski 2018" erreichte 2,12 Millionen Zuschauer sowie 11,7 Prozent Marktanteil.

RTL und Sat.1 konnten im weiteren Verlauf des Abends dagegen mit ihren Comedyprogrammen nicht punkten: So kam "Bülent Ceylan live!" bei RTL trotz des guten Vorlaufs nicht über 1,51 Millionen Zuschauer sowie 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, "Die Martina Hill Show" verabschiedete sich nach "The Voice Senior" sogar mit einem Tiefstwert und schaffte gerade mal 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Durchweg erfolgreich verlief der Abend übrigens für kabel eins, wo ausnahmsweise mal keine Serien zu sehen waren. "Dr. Dolittle" überzeugte stattdessen mit 1,41 Millionen Zuschauern sowie starken 9,1 Prozent Marktanteil. Damit lag der Sender auf Augenhöhe mit "Der Herr der Ringe" bei ProSieben. Auch die Fortsetzung "Dr. Dolittle 2" schlug sich danach mit 8,7 Prozent gut. Bei RTL II kam "Jumanji" zudem auf 7,6 Prozent, während Vox mit der Doku "Asternweg" gute 7,8 Prozent schaffte.

