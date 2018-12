ZDF-Krimi siegt am Samstag, Pflaume bei Jüngeren vorn

© ARD/Morris Mac Matzen

Der ZDF-Krimi "Ostfriesenblut" konnte im ZDF aus Quotensicht zwar nicht ganz an den Vorgänger "Ostfriesenkiller" anknüpfen, holte aber trotzdem Topquoten und den Sieg vor "Wer weiß denn sowas XXL", das dafür bei den Jüngeren ganz vorn lag



30.12.2018 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 30.12.2018 - 09:05 Uhr

Über siebeneinhalb Milionen Zuschauer sahen im Frühjahr vergangenen Jahres den ersten Ostfriesland-Krimi im ZDF - ganz so viele waren am Samstag nun beim zweiten Film "Ostfriesenblut" nun nicht mehr. Doch für Unzufriedenheit besteht trotzdem keinerlei Anlass: 6,48 Millionen Zuschauer bescherten dem Film trotzdem einen hervorragenden Marktanteil von 20,9 Prozent beim Gesamtpublikum und den klaren Tagessieg am Samstag.

Da musste sich sogar die ARD-Show "Wer weiß denn sowas XXL" geschlagen geben. Doch auch Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker, Elton & Co. holten einmal mehr richtig gute Quoten: 5,45 Millionen Zuschauer schalteten hier ein, auch 18,8 Prozent Marktanteil sind ein starker Wert. Die sechste und letzte Ausgabe für dieses Jahr lag damit im Schnitt der vorherigen Sendungen in 2018. Auch hier wurde der Bestwert aber ein Stück weit verpasst: Zum Jahresende 2017 hatten sogar rund 6,7 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Doch nicht nur beim Gesamtpublikum waren die Öffentlich-Rechtlichen am Samstagabend stark, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier sicherte sich "Wer weiß denn sowas XXL" den Tagessieg - nicht nur vor dem ZDF, sondern auch vor der gesamten privaten Konkurrenz. 1,21 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer bescherten der Sendung einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Auch "Ostfriesenblut" kam mit 10,3 Prozent Marktanteil auf Werte weit über dem Senderschnitt.

Dass das ZDF mit einem Tagesmarktanteil von 14,6 Prozent beim Gesamtpublikum weit vor dem Ersten mit 11,4 Prozent lag (der stärkste Privatsender RTL erreichte gerade mal 5,5 Prozent), ist neben der erfolgreichen Primetime auch den gefragten Wintersport-Übertragungen am Nachmittag zu verdanken. So sahen bereits 3,78 Millionen Zuschauer die Qualifikation zum ersten Springen der Vierschanzentournee, was den Marktanteil ab 16:30 Uhr bereits über die 20-Prozent-Marke hievte, ab 18:14 Uhr sahen dann 4,59 Millionen Zuschauer die Biathlon World Team Challenge, was für 21 Prozent Marktanteil reichte.

