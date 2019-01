Geissens "Chartshow" hängt "Voice Senior"-Finale ab

© MG RTL D / Hempel

Auch wenn "The Voice Senior" zum Finale noch einmal leicht zulegen konnte - einen zweistelligen Marktanteil verpasste die Sat.1-Show auch diesmal. Damit musste man sich nicht nur einer starken "Chartshow" geschlagen geben, sondern auch RTL II.



05.01.2019 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 05.01.2019 - 09:00 Uhr

Den Tagessieg fuhr auch am Freitag mal wieder "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein - und auch in der Primetime setzte sich RTL ungefährdet gegen die Konkurrenz durch. "Die ultimative Chartshow" überzeugte die mit Abstand meisten jungen Zuschauer: 1,33 Millionen 14- bis 49-Jährige wollten wissen, welcher Song der erfolgreichste der 90er Jahre war, und sorgten damit für einen starken Marktanteil von 16,4 Prozent in der Zielgruppe. Das Finale von "The Voice Senior" konnte damit in Sat.1 nicht mihalten.

Wie schon am vergangenen Sonntag verpasste die Musikshow auch diesmal wieder einen zweistelligen Marktanteil - mit im Schnitt 9,7 Prozent sah es aber zumindest wieder etwas besser aus als zuletzt. Geschlagen geben musste sich Sat.1 aber auch RTL II, wo der Spielfilm "The Green Mile" mit sehr guten 10,7 Prozent Marktanteil überzeugte. Später punktete dann auch noch Arnold Schwarzenegger, der als "Terminator" für 9,9 Prozent sorgte. Derweil verbuchte "The Voice Senior" insgesamt im Schnitt 2,20 Millionen Zuschauer, die RTL-"Chartshow" kam auf 50.000 Zuschauer mehr.

Nach dem guten Start mit mehr als drei Millionen Zuschauern ging die erste Staffel von "The Voice Senior" damit glanzlos zu Ende - was allerdings ganz gut zur Inszenierung der Final-Entscheidung passte (DWDL.de berichtete). Dass der Tagesmarktanteil von Sat.1 am Freitag dennoch gerade mal 7,4 Prozent betrug und sich der Sender somit noch hinter RTL II einreihte, hängt aber vor allem mit einer schwachen Daytime zuammen. Nach dem "Frühstücksfernsehen" schaffte kein Format mehr den Sprung in die Zweistelligkeit.

So enttäuschten "Auf Streife" oder die "Klinik am Südring" nachmittags mit kaum mehr als sechs Proent, "Endlich Feierabend!" geriet um 18:00 Uhr mit 4,2 Prozent Marktanteil unter die Räder. Kaum noch Hoffnung gibt es derweil für die Soap "Alles oder nichts", die nun schon den vierten Tag in Folge nicht mal mehr zwei Prozent schaffte und die Woche mit 430.000 Zuschauern sowie 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beendete. "Genial daneben - Das Quiz" enttäuschte danach mit 3,4 Prozent. Umso stärker präsentierte sich "Mein Lokal, Dein Lokal", das bei kabel eins am Vorabend starke 9,0 Prozent Marktanteil erzielte und damit so gefragt war wie seit Jahren nicht.

