Top-Januar für RTL und ZDF, Sat.1, RTL II & Vox mit Fehlstart

Der Januar war aus Quotensicht ein Monat der Extreme: Der traditionell starke Januar von ARD und ZDF wurde durch Handball noch verstärkt, RTL trumpfte nicht nur mit dem Dschungel auf. Dafür legten Sat.1, Vox und RTL II ganz bittere Fehlstarts hin.



01.02.2019 - 11:52 Uhr von Uwe Mantel 01.02.2019 - 11:52 Uhr

Der erste Monat des Jahres 2019 kennt mit dem ZDF, RTL und dem Ersten drei große Gewinner und mit Sat.1, Vox und RTL II auch drei große Verlierer unter den großen acht Sendern. Es war ein Monat der extremen Ausschläge - befeuert zum Einen durch die äußerst starke Handball-WM auf der einen Seite und RTL auf der anderen Seite, das alles daran setzte, einen fulminanten Start ins Jahr hinzulegen. (Siehe auch: "RTL feuerte im Januar aus allen Rohren")

Und tatsächlich gelang es dem scheidenden RTL-Chef Frank Hoffmann, in seinem letzten Monat an der Spitze des Senders nochmal ordentlich die Muskeln spielen zu lassen: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf 15,1 Prozent an, das waren über vier Prozentpunkte mehr als noch im Dezember und auch 0,8 Prozentpunkte mehr als im Januar des vergangenen Jahres. Dass es auch im Jahresvergleich so viel besser lief - obwohl ja auch RTL einige Male gegen die außergewöhnliche Handball-Konkurrenz ran musste - liegt zum Teil auch daran, dass das Dschungelcamp diesmal komplett in den Januar fiel, während im vergangenen Jahr die letzten drei Sendungen im Februar liefen - obwohl "Ich bin ein Star" etwas schwächer lief als im Vorjahr, hatte es also eine größere Auswirkung auf den Monatsmarktanteil.

Doch es war nicht nur das Dschungelcamp, von dem RTL profitierte, auch sonst sah es gut aus. Die Entscheidung, "DSDS" wieder zwei Mal die Woche zu zeigen, bescherte RTL auch dienstags super Quoten, die Serien rund um "Der Lehrer" am Donnerstag, "Undercover Boss" am Montag und "Der Bachelor" am Mittwoch sorgten auch im Umfeld für starke Quoten. Zudem zeigte auch Morgens die Tendenz nach oben und nachmittags schien zumindest das tiefste Tal schon durchschritten - auch wenn hier noch viel Arbeit auf den neuen RTL-Chef wartet. Interessant allerdings, dass es RTL auch in einem so starken Monat nicht mehr gelingt, beim Gesamtpublikum in die Zweistelligkeit vorzudringen. Beim Gesamtpublikum wurden 9,6 Prozent Marktanteil erzielt, das war sogar minimal weniger als im vergangenen Jahr.

ZDF mit Spitzen-Start, Handball hilft auch dem Ersten

Beim Gesamtpublikum dominierten stattdessen die Öffentlich-Rechtlichen. Zum insbesondere fürs ZDF ohnehin schon traditionell starken Jahresstart mit Wintersport und seinem Regelprogramm, kam nun auch noch die Handball-WM hinzu, die in der Spitze ja fast zwölf Millionen Zuschauer erreichte. Davon profitierten ARD und ZDF gleichermaßen - dass das ZDF mit 15,0 Prozent Marktanteil weit vor dem Ersten mit 12,0 Prozent liegt, ist neben starken Krimis oder auch dem "Bergdoktor" (fast sieben Millionen Zuschauer) vor allem der Daytime zu verdanken.

Das ZDF schafft es inzwischen selbst an Tagen mit einer schwachen Primetime, die Tagesmarktführung für sich zu behaupten, weil tagsüber über Stunden hinweg Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke erzielt werden. Das ZDF hat allerdings weiterhin Probleme, jüngere Zuschauer zu erreichen. Dass es auch in einem so starken Monat nur für 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte, ist kein Ruhmesblatt. Hier ist Das Erste besser aufgestellt und liegt anders als beim Gesamtpublikum mit 7,2 Prozent deutlich vor dem öffentlich-rechtlichen Konkurrenten.

ProSieben hält sich wacker, Sat.1 schwach wie selten zuvor

2018 legte ProSieben mit weniger als 9 Prozent Marktanteil noch einen völligen Fehlstart ins Jahr hin, diesmal hingegen hielt man sich angesichts der heftigen Konkurrenz durch das RTL-Sperrfeuer und den Sport bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr wacker: 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Sender im Schnitt, das waren 0,8 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Dieser Aufschwung erklärt sich vor allem mit einem Blick aufs Nachmittags- und Vorabendprogramm: Obwohl man dort strukturell nichts geändert hat, liefen nicht nur die Sitcoms am Nachmittag und "taff" wieder erheblich besser, auch "Die Simpsons" und "Galileo" am Vorabend sind inzwischen wieder deutlich zweistellig.

Und hier zeigt sich auch das Grundproblem von Sat.1: Dort fehlt es an einem starken Unterbau, der Vorabend blieb aus Quotensicht ein Totalausfall. Der Monatsmarktanteil fiel auf 7,1 Prozent. Im WM-Monat Juni 2018 fiel Sat.1 schonmal unter die 7-Prozent-Marke - aber sonst muss man bis in die Anfangstage des Senders Mitte der 80er zurückgehen, um einen so schwachen Monat zu finden. Das ist besonders bitter, weil Sat.1 im Januar wenig unversucht gelassen hat, das zu verhindern: "Dancing on ice" am Sonntag, die eigenproduzierten Serien am Montag, US-Serien in Erstausstrahlung am Dienstag und Donnerstag, neue Folgen von "Plötzlich arm - plötzlich reich" am Mittwoch - doch all das hat nicht wie erhofft funktioniert und blieb blass. Bleibt nur zu hoffen, dass man sein Pulver für die nächsten Monate nicht schon weitgehend verschossen hat. Während ProSieben 0,8 Prozentpunkte über dem Januar-Wert des Vorjahres lag, ging's für Sat.1 im Gegenzug 0,8 Prozentpunkte nach unten.

RTL II fällt hinter kabel eins, auch Vox mit großen Problemen

Ein weiterer Problemfall im Januar war Vox. Nimmt man mal die WM- und EM-Monate aus der Betrachtung heraus, dann war der Januar für Vox der schwächste Monat seit April 2005. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 6,1 Prozent - das war ein ganzer Prozentpunkt weniger als im Januar des Vorjahres. Kein anderer Sender verlor im Jahresvergleich so stark wie Vox. Zum Problem, das Highlights in der Primetime fehlten kam noch die rückläufige Entwicklung im Nachmittagsprogramm hinzu. "Shopping Queen" und Co. liefen zwar noch immer gut, aber sind von ihren Bestwerten inzwischen ein gutes Stück entfernt.

Das Schwächeln einer sonst so starken Zeitschiene machte auch RTL II erheblich zu schaffen. Hier waren es die Soaps am Vorabend: "Berlin - Tag & Nacht" kam im Janur 2018 noch auf im Schnitt 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, im Januar 2019 waren es 6,8 Prozent. Nicht ganz so krass war der Rückgang bei "Köln 50667", auch hier standen aber 1,2 Prozentpunkte weniger auf der Uhr, gar nicht gut lief's zudem auch am Nachmittag, dazu kamen Totalausfälle in der Primetime wie "Game of Clones". Die Folge: RTL II erreichte nur noch einen Marktanteil von 4,7 Prozent und rutschte damit erstmals seit Dezember 2002 unter die 5-Prozent-Marke - und hinter kabel eins zurück.

kabel eins hielt sich im starken Konkurrenz-Umfeld im Januar nämlich recht wacker. Zwar wurde die 5-Prozent-Marke auf den letzten Drücker noch knapp verpasst, mit 4,9 Prozent lag kabel eins aber noch immer 0,2 Prozentpunkte über dem Januar-Wert des vergangenen Jahres. Bei kabel eins darf man sich vor allem über gelungene Eigenproduktionen freuen: Die "Trucker-Babes" liefen sonntags hervorragend, "Rosins Fettkampf" funktionierte zunächst mehrere Wochen ebenfalls sehr gut, auch wenn es gestern nun zu einem Quoten-Absturz kam. Rückgrat von kabel eins bleiben unterdessen weiterhin die erfolgreichen Krimi-Wiederholungen am Nachmittag und auch die gute Performance von "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" am Vorabend.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Jan 18 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Jan 18

Das Erste

12,0 +0,7

-0,4

7,2

+0,5

+0,4

ZDF

15,0

+2,1

+0,9

6,7

+0,7

+0,2 RTL

9,6

+1,9

-0,1 15,1

+4,2

+0,8 Sat.1

5,6

-0,4

-0,2

7,1

-0,9

-0,8 ProSieben

4,2

-0,4

+0,2 9,5

-0,4

+0,8 Vox

4,2

-0,3

-0,7

6,1

-0,3

-1,0 RTL II

2,7

-0,6

-0,2 4,7

-0,7

-0,5

kabel eins

3,4

-0,4

+0,1

4,9

-0,4

+0,2

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Handball-WM: Deutschland - Norwegen Handball-WM: Deutschland - Norwegen

ZDF Handball-WM: Kroatien - Deutschland Handball-WM: Kroatien - Deutschland

RTL Ich bin ein Star - Holt mich hier raus Ich bin ein Star - Holt mich hier raus

Sat.1 Zoomania Zoomania

ProSieben Legend of Tarzan

The Big Bang Theory

Vox R.E.D. 2 - Noch älter. Härter. Besser

Hot oder Schrott - Die Allestester

RTL II Die Wollnys

The Green Mile

kabel eins Die Geistervilla

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand



