Comedy Central profitiert von Viva-Aus, aber MTV nicht

Seit einem Monat sendet Comedy Central rund um die Uhr. Mit Erfolg: In den ersten Wochen reichte es auf Anhieb für einen Spitzenwert. MTV trat dagegen auf der Stelle. RTLplus profitierte indes im Januar erstaunlich wenig von der Dschungel-Nachlese.



01.02.2019 - 15:20 Uhr von Alexander Krei 01.02.2019 - 15:20 Uhr

Seit einem Monat ist Viva nun bereits Geschichte - und genauso lange sendet Comedy Central nun schon 24 Stunden am Tag. Aus Quotensicht hat sich das Unterfangen für Viacom offenbar durchaus gelohnt, denn mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war der Spartensender in den ersten vier Wochen des Jahres so erfolgreich wie noch in keinem Januar zuvor. Durch den Ausbau der Sendezeit konnte Comedy Central erwartungsgemäß auch seine Reichweite deutlich steigern: Eigenen Angaben zufolge stieg sie in der Zielgruppe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15 Prozent.

Mindestens genauso gespannt konnte man sein, ob der Wegfall von Viva Auswirkungen auf die bislang doch arg ausbaufähige Performance von MTV haben würde. Zumindest mit Blick auf die Januar-Quoten lässt sich diese Frage mit einem klaren Nein beantworten. Obwohl Viacom inzwischen das abendliche MTV-Fenster auf der Nickelodeon-Frequenz dazurechnet, brachte es der Musiksender nur auf 0,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Deluxe Music erzielte wie schon in den Monaten zuvor 0,5 Prozent.

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,8 -0,8

-0,5

2,3 Kika

17,7

+2,5

+0,3

--

Disney Channel

12,3

+1,3

+0,6

1,1

Nickelodeon 5,4 -1,1 -0,4

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Mit einiger Ernüchterung wird man bei Viacom auch auf den Marktanteil von Nickelodeon blicken, der tagsüber bei den Kids nur 5,4 Prozent betrug und damit noch einmal fast einen halben Prozentpunkt niedriger ausfiel als vor einem Jahr. Nickelodeon verbuchte den schlechtesten Monatswert seit 2006 und bleibt damit der größte Verlierer der Umwälzungen auf dem Kinder-Markt. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lag der Marktanteil im Januar mit 11,2 Prozent noch mehr als doppelt so hoch. Stattdessen kam nun der Disney Channel auf 12,3 Prozent und damit auf seinen bislang stärksten Januar-Wert. Angeführt wird das Kindersender-Ranking weiter von Super RTL mit fast 22 Prozent.

Super RTL gelang es zugleich, seinen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent auszubauen. Damit war der Sender auch hier der Größte unter den Kleinen - und lag einen halben Prozentpunkt vor dem Männersender Nitro, der binnen Jahresfrist ebenfalls zulegte. Zu den Gewinnern des Monats kann sich aber auch ProSieben Maxx zählen, das auf 1,8 Prozent Marktanteil kam und sich damit wieder vor DMAX setzte. Ein Plus gab's daneben für den Discovery-Frauensender TLC, der mit 0,7 Prozent Marktanteil den erfolgreichsten Monat seit September hinlegte.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

Jan 18 Marktanteil

gesamt Super RTL 2,4 -0,1 +0,3 1,6 Nitro 1,9 +0,1 +0,1 1,6 ProSieben Maxx 1,8 +/-0 +0,3 0,8 DMAX 1,7 -0,1 +/-0 0,9 ZDFneo 1,6 -0,3 -0,2 3,2 ZDFinfo 1,5 +/-0 +0,3 1,5 Disney Channel 1,3 +0,1 +/-0 0,8 sixx 1,3 +0,1 -0,1 0,8 Sat.1 Gold 1,2 -0,2 -0,4 1,5 KiKa 1,2 +0,1 +/-0 0,9 Comedy Central 1,1 k.V.m. k.V.m. 0,4 RTLplus 0,9 -0,1 -0,2 1,4 n-tv 0,9 -0,1 +/-0 1,0 Welt 0,9 +/-0 -0,1 0,8 3sat 0,8 -0,2 +/-0 1,4 kabel eins Doku 0,8 -0,2 +0,3 0,6 Arte 0,7 -0,1 -0,2 1,1 Tele 5 0,7 -0,2 +/-0 0,9 Sport1 0,7 -0,6 +/-0 0,5 TLC 0,7 +0,1 +0,2 0,4 Phoenix 0,6 -0,1 -0,1 1,0 One 0,6 +/-0 +/-0 0,8 Eurosport1 0,5 +0,2 +0,1 0,7 Deluxe Music 0,5 +/-0 -0,1 0,2 tagesschau24 0,3 +/-0 +/-0 0,3 Servus TV 0,3 +/-0 +0,1 0,3 Nickelodeon 0,3 -0,1 -0,4 0,2 MTV 0,2 +/-0 +0,1 0,1 Sky Sport News HD 0,1 -0,1 -- 0,1

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Viele kleine Sender zeigten sich damit in erstaunlich guter Form - und das trotz der Dschungel-Konkurrenz. Nicht minder erstaunlich ist in diesem Zusammenhang allerdings das Abschneiden von RTLplus, das mehrfach in der Woche mit der "Stunde danach" tolle Quoten zu später Stunde verbuchte. Während das beim Gesamtpublikum unterm Strich für sehr gute 1,4 Prozent Marktanteil sorgte, verbuchte RTLplus im Vergleich zum Januar des Vorjahres aber sogar ein Minus von 0,2 Prozentpunkten, sodass hier nur 0,9 Prozent auf der Uhr standen. Dabei hatte es im Herbst zeitweise sogar noch für bis zu 1,3 Prozent beim jungen Publikum gereicht. So aber musste man sich erneut Sat.1 Gold geschlagen geben, obwohl mit der Konkurrent aus Unterföhring 1,2 Prozent Marktanteil so schwach war wie seit Sommer 2016 nicht mehr.

Etwas geschwächt startete auch ZDFneo ins Jahr, zumindest was die 14- bis 49-Jährigen angeht. Mit einem Marktanteil von 1,6 Prozent büßte der Sender 0,2 Prozentpunkte gegenüber Januar 2018 ein. Beim Gesamtpublikum führte ZDFneo mit stabilen 3,2 Prozent Marktanteil das Ranking jedoch uneingeschränkt an. Freuen kann man sich auf dem Lerchenberg zudem über den Erfolg von ZDFinfo, das in beiden Gruppen auf 1,5 Prozent Marktanteil kam und somit jeweils 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert rangierte. Daran änderte auch der stärkere Konkurrenz nichts: Anders als im Dezember übersprang kabel eins Doku zwar nicht erneut die Ein-Prozent-Hürde, doch mit 0,8 Prozent Marktanteil lief's in der Zielgruppe klar besser als vor einem Jahr.

MDR, BR und NDR starten stark ins Jahr

Das BR Fernsehen ist überaus erfolgreich ins neue Jahr gestartet: Im Januar verbuchte das Dritte Programm in seinem bayerischen Sendegebiet einen hervorragenden Marktanteil von 8,3 Prozent. Einen besseren Monatswert gab's zuletzt vor fast zwei Jahren, gegenüber Januar 2018 ging es um 0,8 Prozentpunkte nach oben. Damit belegte der BR den zweiten Platz unter den Dritten mit einem halben Prozentpunkt Vorsprung auf das NDR Fernsehen, das jedoch ebenfalls zulegte. An der Spitze war das MDR Fernsehen indes mit 9,7 Prozent so beliebt wie seit einem Jahr nicht mehr. Die rote Laterne ging erneut an das HR Fernsehen, das ebenso wie das SWR Fernsehen bei weniger als sechs Prozent landete.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 9,7

+0,4 BR 8,3 +0,2

NDR 7,8

+0,4

WDR 6,4

-0,4

RBB 6,0 +/-0

SWR 5,9

-0,2

HR

5,7

+0,4



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die von Sky Media vermarkteten Sender haben im Januar gemeinsam einen Marktanteil von 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das war der schwächste Wert seit dem Sommer. Angeführt wird die Pay-TV-Hitliste von der Bundesliga-Konferenz, die am vergangenen Wochenende 1,56 Millionen Zuschauer erreichte. Meistgesehener Film war "Rampage - Big Meets Bigger" mit 300.000 Zuschauern bei der Erstausstrahlung auf Sky Cinema. Damit stellte der Streifen auch die Premiere von "Fack Ju Göhte 3" in den Schatten, die von 220.000 Zuschauern gesehen wurde.



