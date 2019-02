Starker "Topmodel"-Start, aber "Der Lehrer" liegt vorn

© ProSieben/Richard Hübner

Die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel" ist mit gewohnt guten Quoten gestartet, es sah sogar etwas besser aus als 2018. Den Tagessieg musste ProSieben aber dennoch RTL überlassen: "Der Lehrer" hatte noch ein paar junge Zuschauer mehr.



08.02.2019 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 08.02.2019 - 09:00 Uhr

Nach Wochen der Quoten-Magerkost kann sich ProSieben wieder auf bessere Zeiten am Donnerstag einstellen. Mit "Germany’s Next Topmodel" ist nun eines der wichtigsten Formate des Senders in die neue Staffel gestartet. Der neue Durchlauf wurde im Vorfeld durchaus mit vielen Schlagzeilen begleitet, ist im Vergleich zu den Vorjahren doch vieles anders. So ist Heidi Klum erstmals alleine und ohne feste Jury mit den Kandidatinnen in der Welt unterwegs. Zum Auftakt lief es gewohnt sehr gut.

2,28 Millionen Menschen sahen sich die Premiere der neuen Staffel an, 1,67 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Während im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rund 100.000 Zuschauer weniger einschalteten, lag man beim jungen Publikum sogar leicht über den 2018er-Werten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag nun bei sehr starken 17,9 Prozent. "red." holte im Anschluss ebenfalls noch sehr gute 12,7 Prozent. Weil auch in der Daytime überwiegend zweistellige Werte erzielt wurden, erreichte ProSieben am Donnerstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,6 Prozent. Trotz der starken Werte musste Heidi Klum den Tagessieg RTL überlassen. "Der Lehrer" kam auf 1,83 Millionen junge Zuschauer und erreichte damit noch etwas bessere 18,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt war der Abstand noch größer: Die Serie brachte es auf eine Reichweite von 2,68 Millionen. "Magda macht das schon" und "Beste Schwestern" holten im "Lehrer"-Schlepptau ebenfalls noch gute 14,6 und 13,5 Prozent, "Schmitz & Family" hatte danach aber schon deutlich größere Probleme. Hier wurden nur noch 11,9 Prozent gemessen. RTL erzielte am Donnerstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 13,7 Prozent und war damit Marktführer. Zu verdanken hat man das in Köln auch einer ausgesprochen guten Daytime. "Die Superhändler" erzielten 13,4 Prozent und auch "Meine Geschichte - Mein Leben" hielt sich danach sehr deutlich über dem Senderschnitt. Das sorgte dafür, dass sich "Freundinnen" auf 14,3 Prozent steigern konnte - besser lief es für die Soap bislang noch nie. Die Soaps am Vorabend performten ohnehin gewohnt stark.

Teilen