"Big Bounce" schwächelt und liegt nur knapp vor "heute-show"

© RTL/Markus Hertrich

Die RTL-Trampolinshow "Big Bounce" hat im Vergleich zum Tief vergangene Woche noch einmal viele Zuschauer verloren, letztlich lag man nur knapp vor der "heute-show" im ZDF. Die "Freundinnen" beendeten derweil die zweiterfolgreichste Woche seit dem Start.



16.02.2019 - 09:10 Uhr von Timo Niemeier 16.02.2019 - 09:10 Uhr

In der vergangenen Woche hat "Big Bounce" bei RTL 2,38 Millionen Menschen unterhalten - weniger waren es bislang noch nie. Dieses Tief wurde nun sieben Tage später noch einmal deutlich unterboten, 2,12 Millionen Menschen sahen sich am Freitagabend die neueste Ausgabe der Show an. 1,15 Millionen davon kamen zudem aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier wurden 13,7 Prozent gemessen - das ist der zweitschwächste Wert der laufenden Staffel. Im Januar sah es mit 12,7 Prozent schon einmal schlechter aus, damals musste "Big Bounce" aber auch gegen die Handball-WM ran.

Die zweite Staffel der Trampolinshow hinkt den Werten des ersten Durchlaufs weit hinterher, 2018 lag die durchschnittliche Reichweite noch bei mehr als drei Millionen. Das erreichte in diesem Jahr keine der vier bislang gezeigten Ausgaben. Auch der Marktanteil liegt mehr als drei Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Nach 20:15 Uhr war "Big Bounce" am Freitag dennoch das erfolgreichste Format beim jungen Publikum - wenn auch denkbar knapp. Die "heute show" im ZDF hatte nämlich 1,12 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, damit waren für die Mainzer tolle 16,2 Prozent drin. Insgesamt schalteten 4,18 Millionen Menschen ein.

Trotz des "Big Bounce"-Durchhängers konnte sich Markus Krebs mit seiner "Witzearena" wieder auf 11,2 Prozent steigern, eine Woche zuvor lag der Wert noch einen halben Prozentpunkt niedriger. Am späten Nachmittag holte die Daily "Freundinnen" nur 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, aber auch damit war es die zweiterfolgreichste Woche für das Format. Im Schnitt lag die Serie bei 9,2 Prozent. Erst Anfang Februar sah es mit 10,0 Prozent noch besser aus, der Aufwärtstrend nach oben ist also erkennbar.

Langzeittrend: Freundinnen - Jetzt erst recht



Während RTL den Primetime-Sieg beim jungen Publikum holte, lag insgesamt das ZDF vorn. "Der Staatsanwalt" kam auf 5,44 Millionen Zuschauer, "SOKO Leipzig" erreichte danach 5,06 Millionen Menschen. Die Marktanteile beider Serien lagen bei sehr guten 18,0 und 17,1 Prozent. Der Film "Toni, männlich, Hebamme - Daddy Blues" erreichte im Ersten zur gleichen Zeit 4,35 Millionen Zuschauer, auch damit waren sehr gute 14,4 Prozent drin. Mit 8,8 Prozent beim jungen Publikum lag die Komödie sogar vor den ZDF-Serien. Die "Tatort"-Wiederholung am späten Abend fiel jedoch auf zwei Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent beim Gesamtpublikum zurück.

Teilen