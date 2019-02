ZDF-"Bergdoktor" stark wie seit zwei Jahren nicht mehr

© ZDF/Bernd Schuller

Der "Bergdoktor" ist zuletzt wie gewohnt eine Bank für das ZDF gewesen, das Staffelfinale erreichte nun mehr als sieben Millionen Zuschauer. Damit lief es so gut wie seit 2017 nicht mehr. Doch auch Das Erste punktete mit einem Krimi.



22.02.2019 - 09:07 Uhr von Timo Niemeier 22.02.2019 - 09:07 Uhr

Die Anfang Januar gestartete Staffel von "Der Bergdoktor" ist am Donnerstag mit einem Rekord zu Ende gegangen: 7,16 Millionen Menschen sahen sich das Staffelfinale an, mehr Zuschauer hatte die Reihe in den zurückliegenden Wochen nie. Besser lief es zuletzt im Februar 2017. Der Marktanteil lag dementsprechend bei sehr starken 22,5 Prozent. Im Schnitt erreichten die acht gezeigten Folgen seit Anfang Januar 6,77 Millionen Zuschauer - damit lag die ZDF-Reihe in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Auch beim jungen Publikum lief es am Donnerstag übrigens rund: Bei den 14- bis 49-Jährigen holte der "Bergdoktor" 9,4 Prozent.

Trotz der starken Konkurrenz lief es in der Primetime aber auch für Das Erste recht gut: "Mutterliebe - Der Usedom-Krimi" kam auf 4,34 Millionen Zuschauer, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 13,6 Prozent. Im Anschluss sackten die Werte allerdings in den einstelligen Bereich. "Monitor" kam nur noch auf 8,1 Prozent, die "Tagesthemen" blieben bei 7,7 Prozent hängen. "Extra 3" konnte sich dann wieder auf 9,9 Prozent steigern, 1,69 Millionen Menschen sahen ab 22:45 Uhr zu. Beim jungen Publikum war das Satire-Format mit 8,0 Prozent das stärkste des Ersten nach 20:15 Uhr.

Während Das Erste nach dem Film zur besten Sendezeit also Probleme hatte, lief es für das ZDF weiter wie geschmiert. Das "heute journal" kam dank des starken Vorlaufs auf 4,57 Millionen Zuschauer, 16,5 Prozent Marktanteil waren damit drin. Maybrit Illner und Markus Lanz landeten danach mit ihren gleichnamigen Gesprächsrunden bei 12,9 und 15,9 Prozent Marktanteil. Das ZDF dominierte so am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,2 Prozent, Das Erste kam dahinter nur auf 10,3 Prozent.

