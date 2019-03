"Tonio & Julia" halbieren die "Bergdoktor"-Quoten

© ZDF/Erika Hauri

Nachdem der "Bergdoktor" dem ZDF zuletzt donnerstags noch sieben Millionen Zuschauer beschert hatte, meldeten sich "Tonio & Julia" nun mit gerade mal halb so vielen zurück. Der "Zürich-Krimi" hatte im Ersten da leichtes Spiel.



08.03.2019 - 09:19 Uhr von Uwe Mantel 08.03.2019 - 09:19 Uhr

In den letzten beiden Monaten war der Donnerstagabend fest in ZDF-Hand - dem "Bergdoktor" mit seinen an die sieben Millionen Zuschauern sei Dank. Doch nun müssen die erfolgsverwöhnten Mainzer sich wohl wieder an eine deutlich niedrigeres Quoten-Niveau gewöhnen. Die Reihe "Tonio & Julia" meldete sich in dieser Woche jedenfalls mit ziemlich mäßigen Quoten zurück und halbierte die vom "Bergdoktor" bekannten Zahlen glatt.

So schalteten die erste der nun anstehenden vier neuen Folgen nur 3,5 Millionen Zuschauer ein. Mehr als 11,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es nicht gut: 4,3 Prozent lagen noch deutlich unter dem ohnehin schwachen ZDF-Normalniveau. Das ZDF zählte am Vorabend mit der "SOKO Stuttgart" bereits eine halbe Million Zuschauer mehr: 3,99 Millionen Zuschauer hatten dort für 19,6 Prozent Marktanteil gesorgt.

In der Primetime hatte dann Das Erste leichtes Spiel und setzte sich mit dem "Zürich-Krimi: Borchert und der Sündenfall" klar an die Spitze: 5,38 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das entsprach beim Gesamtpublikum guten 17,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 7,8 Prozent ebenfalls auf einem guten Niveau. Auch Das Erste war zudem schon am Vorabend stark: "Wer weiß denn sowas?" blieb wieder nur knapp unter der 20-Prozent-Marke. 3,85 Millionen Zuschauer sorgten für 19,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sehr gute 10,2 Prozent erzielt. Zuvor ließ die Biathlon-Übertragung den Marktanteil sogar auf über 25 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen.

Teilen