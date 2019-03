RTL-Serien: "Lehrer" & Co. verlieren leicht an Zugkraft

© MG RTL D / Frank Dicks

Das Staffelfinale und der damit verbundene Abschied von Jessica Ginkel von "Der Lehrer" hat RTL noch einmal starke Quoten beschert, insgesamt lief es aber etwas schlechter als 2018. Das gilt auch für "Magda macht das schon" und "Beste Schwestern".



In den vergangenen Jahren ging es für die RTL-Serie "Der Lehrer" eigentlich stetig nach oben, irgendwann hatte man sich bei rund drei Millionen Zuschauern eingependelt, teilweise wurden mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielt. Nun ist die siebte Staffel der Serie zu Ende gegangen und diese war etwas schwächer als in den Vorjahren. Im Schnitt sahen 2,54 Millionen Menschen zu, das waren fast eine halbe Million weniger als in der Vergangenheit. Der durchschnittliche Marktanteil lag mit 16,7 Prozent dennoch auf einem sehr guten Niveau. Keine einzige Folge schaffte aber mehr als 20 Prozent Marktanteil.

Auch das Finale der jüngsten Staffel lag ziemlich genau in diesem Bereich: 2,60 Millionen Menschen schalteten am Donnerstag ein und sahen, wie Jessica Ginkel aka Karin Noske die Serie verließ. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 16,6 Prozent. Gut möglich, dass noch etwas mehr drin gewesen wäre, hätte ProSieben nicht zur gleichen Zeit das Umstyling bei "Germany’s Next Topmodel" gezeigt, das lief nämlich ebenfalls hervorragend und landete vor dem "Lehrer"-Staffelfinale (DWDL.de berichtete).

"Der Lehrer" bleibt auch weiterhin die erfolgreichste Serie im Programm von RTL. Spannend wird zu sehen sein, in welche Richtung man die Serie künftig ohne Ginkel entwickelt. Am Donnerstag gingen aber auch die Staffeln der anderen RTL-Serien zu Ende. "Magda macht das schon" erzielte zum Finale 2,25 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auf Staffelsicht erzielte man 13,9 Prozent, das waren rund 0,8 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Auch die Gesamt-Reichweite ging von 2,51 auf 2,16 Millionen zurück.

Ähnliche Verluste musste "Beste Schwestern" hinnehmen, hier ging es von 2,45 auf 2,09 Millionen Zuschauer zurück. Das Staffelfinale kam am Donnerstag auf 2,03 Millionen Zuschauer, eine Woche zuvor wurde mit 1,61 Millionen noch ein neuer Tiefstwert aufgestellt, davon konnte sich die Serie mit Mirja Boes also immerhin wieder deutlich entfernen. Während zum Finale 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen wurden, waren es über alle acht Folgen hinweg 13,9 Prozent - auch "Beste Schwestern" erzielte ein Jahr zuvor noch leicht bessere Werte.

Das schwächste Glied am RTL-Donnerstag war in den zurückliegenden Wochen die Sketch-Comedy "Schmitz & Family" mit Ralf Schmitz, die im Schnitt nur auf 11,7 Prozent Marktanteil kam. Zum Finale waren es 12,0 Prozent, 1,45 Millionen Menschen sahen sich die vorerst letzte Folge an. Das Format war mit seinen sechs Folgen allerdings recht stabil: Die Marktanteile schwankten zwischen 11,1 und 12,2 Prozent.

