Bestwert: "Ewige Helden" von Vox steigern sich spürbar

Nach vier Wochen mit ziemlich durchwachsenen Quoten haben sich die "Ewigen Helden" von Vox spürbar gesteigert und lagen erstmals im grünen Bereich. An "Das Ding des Jahres" kam man trotzdem nicht heran. Derweil kann sich auch RTL II über gute Quoten in der Primetime freuen.



20.03.2019 - 09:16 Uhr von Timo Niemeier 20.03.2019 - 09:16 Uhr

Mit im Schnitt 6,3 Prozent Marktanteil hat das Vox-Format "Ewige Helden" zuletzt keine wirklich gute Figur gemacht. Nun ging es aber erstmals spürbar nach oben: 1,37 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe am Dienstagabend an, das waren fast 200.000 mehr als vor einer Woche. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 7,4 Prozent ebenfalls über den Werten der vergangenen Wochen. Die Wiederholung von "Der Vertretungslehrer" mit Wladimir Klitschko erreichte im Anschluss noch 6,4 Prozent.

Für Vox lief es vor allem um 20:15 Uhr also recht gut - allerdings nicht so gut wie für ProSieben. Dort erreichte "Das Ding des Jahres" erneut gute 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, bei der Gesamt-Reichweite war man allerdings gar nicht mehr so weit von Vox entfernt. 1,44 Millionen Menschen sahen sich die Erfindershow an. Für die "Simpsons"-Wiederholungen ging es im Anschluss sukzessive bergab, erst waren noch 10,0 Prozent drin, später dann nur noch 8,2 und 6,6 Prozent. Am Vorabend holten Homer & Co. aber sehr gute 11,7 und 13,8 Prozent.

RTL II schickte derweil gleich zwei neue Folgen von "Die Schnäppchenhäuser" auf Sendung und erzielte damit gute Quoten. 1,02 Millionen Menschen sahen sich die erste Ausgabe an, das entsprach 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die zweite Folge kam im Anschluss sogar noch auf 6,6 Prozent. Am Vorabend zeigte sich "Köln 50667" derweil wieder erholt und kam auf 8,8 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" erreichte immerhin 6,8 Prozent. Zwei Folgen von "Krass Schule" blieben davor aber bei 3,9 und 4,3 Prozent hängen.

Mit ihren Tagesmarktanteilen können eigentlich alle genannten Sender zufrieden sein. ProSieben erreichte mit 10,4 Prozent einen zweistelligen Wert und musste sich nur RTL (11,5 Prozent) geschlagen geben. Vox holte 7,3 Prozent und lag nur knapp hinter Sat.1 (7,5 Prozent), RTL II kam auf 5,9 Prozent.

