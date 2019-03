Das Erste lässt das ZDF am Freitag deutlich hinter sich

© ARD

Das Erste hat am Freitag dominiert und war dank einer starken Primetime und einer sehr guten Daytime stärkster Sender, selbst das ZDF musste sich geschlagen geben. Bei Arte sorgte derweil der Zweiteiler "Brecht" für ansehnliche Quoten.



23.03.2019 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2019 - 09:46 Uhr

Die "Praxis mit Meerblick" hat am Freitag in der Primetime 5,54 Millionen Menschen zum Einschalten gebracht und war damit so erfolgreich wie keine andere Sendung im deutschen Fernsehen. Der Marktanteil lag dementsprechend bei sehr guten 18,0 Prozent. Und auch beim jungen Publikum fuhr Das Erste gut, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nämlich 8,5 Prozent Marktanteil gemessen.

Damit lag Das Erste am Freitag auch deutlich vor den ZDF-Serien. "Professor T." konnte sich von seinem Reichweiten-Tief der vergangenen Woche zwar etwas entfernen, enttäuschte aber dennoch mit 3,26 Millionen Zuschauern und 10,5 Prozent. "Letzte Spur Berlin" kam danach noch auf 3,47 Millionen und 11,5 Prozent. Erst am späten Abend steigerte sich die "heute show" spürbar auf 3,78 Millionen Zuschauer, damit waren dann auch sehr gute 15,8 Prozent drin. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 12,0 Prozent mal wieder sehr gut.

Am Ende musste sich das ZDF (12,3 Prozent) aber recht deutlich dem Ersten (13,3 Prozent) geschlagen geben. Das Erste punktete nämlich nicht nur zur besten Sendezeit, sondern auch schon lange davor. So holten die Skiflieger bereits am Nachmittag Werte, die deutlich über dem Senderschnitt lagen, um 15:35 Uhr wurden 18,7 Prozent gemessen, etwas mehr als zwei Millionen Menschen sahen zu. Der 10-Kilometer-Sprint der Biathlon-Herren interessierte sogar 3,03 Millionen Menschen, das ließ den Marktanteil auf 24,7 Prozent Marktanteil steigen. "Wer weiß denn sowas?" erreichte am Vorabend zudem 20,0 Prozent und damit den höchsten Wert seit mehr als einem Jahr, 3,53 Millionen Menschen schalteten ein.

Gute Nachrichten gibt es auch für Arte, das am Freitag zur besten Sendezeit den Zweiteiler "Brecht" ausstrahlte. Teil eins kam auf 750.000 Zuschauer, Teil zwei auf 500.000. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag zunächst bei sehr guten 2,4 Prozent und sank später auf 2,0 Prozent, was auch noch ein schöner Erfolg für den Kultursender ist. Beim jungen Publikum war der Zweiteiler mit 0,9 und 0,7 Prozent allerdings recht schwach nachgefragt.

