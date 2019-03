Über 12 Millionen Zuschauer: RTL räumt mit EM-Quali ab

© TVNOW / Ralf Jürgens

Der Start in die EM-Qualifikation ist geglückt: Der Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande hat die RTL-Reichweite am Sonntag auf mehr als zwölf Millionen Zuschauer ansteigen lassen. Die Konkurrenz landete weit dahinter.



25.03.2019 - 08:48 Uhr von Alexander Krei 25.03.2019 - 08:48 Uhr

Für gewöhnlich steht der Sonntagabend im Zeichen des "Tatorts" - doch an diesem Wochenende hatte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Nase vorn. Der späte Sieg der DFB-Elf im ersten EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande hat die mit Abstand meisten Menschen vor den Fernseher gelockt: Nachdem die Vorberichterstattung bereits 4,14 Millionen Zuschauer zählte, schnellte die Reichweite mit der ersten Halbzeit auf 11,11 Millionen Zuschauer nach oben.

Während der zweiten Hälfte verzeichnete die Live-Übertragung aus Amsterdam sogar 12,50 Millionen Zuschauer. Das waren fast vier Millionen mehr als am vorigen Mittwoch beim Freundschaftsspiel gegen Serbien. In der Spitze fieberten nach RTL-Angaben sogar bis zu 13,40 Millionen Zuschauer mit. Sehen lassen können sich auch die Marktanteile: So lag der Wert in der ersten Halbzeit bei 29,8 Prozent und in der zweiten Halbzeit sogar bei 39,9 Prozent. Und auch in der Zielgruppe schnupperte RTL mit 39,2 Prozent Marktanteil an der Marke von 40 Prozent.

Mehr als vier Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer bescherten dem Länderspiel letztlich auch beim jungen Publikum den völlig ungefährdeten Tagessieg, sodass die Konkurrenz völlig ohne Chance blieb. Zudem punktete RTL im weiteren Verlauf des Abends noch mit der Nachberichterstattung: 4,23 Millionen Zuschauer blieben ab 22:48 Uhr für Interviews und weitere Spielzusammenfassungen dran, sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf mehr als 25 Prozent.

Kein Wunder also, dass Sender auch die Tagesmarktführerschaft für sich in Anspruch nehmen konnte: Mit 14,5 Prozent Marktanteil lag RTL beim Gesamtpublikum klar vor ARD und ZDF. In der Zielgruppe erzielten die Kölner mit 16,4 Prozent sogar einen fast doppelt so hohen Wert wie die zwei größten Verfolger Vox und ProSieben.

