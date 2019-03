"Tatort" und Mälzer behaupten sich gut gegen Fußball

© WDR

Fast sechs Millionen Zuschauer zählte der "Tatort" am Sonntag, obwohl gegen das Länderspiel nur eine Wiederholung im Ersten lief. Auch "Kitchen Impossible" kam trotz alter Folge auf gute Quoten. Sat.1 wurde dagegen für frische Ware nicht belohnt.



25.03.2019 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 25.03.2019 - 09:01 Uhr

Auch wenn die ARD in Konkurrenz zum Fußball-Länderspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland am Sonntagabend lediglich mit einer "Tatort"-Wiederholung aufwartete, können sich die Quoten sehen lassen: 5,99 Millionen Zuschauer sahen den aufgewärmten Krimi und trieben den Marktanteil auf sehr gute 16,3 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging der "Tatort" aus München mit 12,7 Prozent Marktanteil als größter Fußball-Verfolger hervor.

Solide schlug sich zudem das ZDF, das mit "Rosamunde Pilcher" immerhin noch 4,37 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, obwohl man ebenfalls bloß eine Wiederholung sendete. Schlechte Quoten musste der Sender dagegen am späten Abend mit dem letzten Teil des Schweden-Thrillers "Hanna Svensson - Blutsband" hinnehmen, der nicht über 1,77 Millionen Zuschauer sowie 8,2 Prozent Marktanteil hinauskam. Beim jungen Publikum waren sogar gerade mal 2,2 Prozent drin.

Rundum zufrieden sein kann man derweil bei Vox, wo man noch einmal eine "Kitchen Impossible"-Folge aus dem Vorjahr sendete und damit trotzdem starke 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte. Das reichte, um sich locker gegen "The Voice Kids" durchzusetzen, das abseits des Fußballs die einzige Erstausstrahlung auf einem großen Sender darstellte. Belohnt wurde Sat.1 dafür nicht: 2,18 Millionen Zuschauer und ein Zielgruppen-Marktanteil von 8,4 Prozent markierten neue Staffel-Tiefs.

Auch ProSieben kam mit dem Spielfilm "Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste" nicht über 8,4 Prozent hinaus, insgesamt waren hier 1,52 Millionen Zuschauer dabei. Immerhin steigerte sich "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" später noch auf 11,4 Prozent. kabel eins kam mit "Police Academy II" zum Start in den Abend auf 5,5 Prozent, RTL II konnte erst nach 22 Uhr mit "30 über Nacht" gute 5,7 Prozent erzielen, nachdem "Schlaflos in Seattle" zunächst nur 3,3 Prozent schaffte.

Teilen