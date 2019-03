Starker ProSieben-Montag: "taff" mit Bestwert seit 2001

© ProSieben

Auf seine Sitcoms konnte sich ProSieben am Montagabend einmal mehr verlassen, doch auch tagsüber lief es prächtig: "taff" war mit über 20 Prozent Marktanteil so stark wie seit Jahren nicht. Der RTL-Nachmittag kämpfte dagegen mit Problemen.



26.03.2019 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 26.03.2019 - 08:52 Uhr

Bei ProSieben kann man sich über einen starken Start in die Woche freuen: Mit einem Tagesmarktanteil von 12,2 Prozent setzte sich der Sender in der Zielgruppe locker gegen RTL durch - und zwar keineswegs nur wegen der erfolgreichen Primetime, in der "The Big Bang Theory" mit 1,63 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 16,5 Prozent Marktanteil den Tagessieg einfuhr und auch "Young Sheldon" mit 15,3 Prozent zu überzeugen wusste.

Insbesondere am Nachmittag gelang ProSieben ein erstaunlicher Erfolg, denn "taff" holte die beste Quote seit sage und schreibe 18 Jahren. Auf herausragende 20,4 Prozent belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt erreichte das Magazin um 17:00 Uhr im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauer. Zuvor sorgte schon der "Big Bang"-Wiederholungsreigen für bis zu 20,1 Prozent Marktanteil und die damit einhergehende Spitzenposition.

Von solchen Werten konnte RTL in am Nachmittag nur träumen. Während es "Die Superhändler" um 14:00 Uhr zunächst auf 12,1 Prozent Marktanteil brachten, meldete sich die Dokusoap "Auf fremden Sofas" mit einem Tiefstwert zurück. Lediglich 7,9 Prozent Marktanteil waren am Montag drin, insgesamt halbierte sich die Reichweite im Vergleich zu den "Superhändlern" auf 440.000 Zuschauer. Auch "Mein Geschichte - Mein Leben" tat sich anschließend mit nur 8,3 Prozent schwer.

Keine guten Nachrichten gibt es zudem für "Freundinnen - Jetzt erst recht": Die Dailysoap erwischte mit 670.000 Zuschauern sowie einem Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe einmal mehr einen gebrauchten Tag. Erst mit "Unter uns" schaffte RTL schließlich wieder den Sprung in die Zweistelligkeit. Verlass war vor allem wieder auf "GZSZ", das mit 18,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 3,13 Millionen Zuschauern überzeugte.

