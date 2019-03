"Goldene Kamera" lief so schlecht wie noch nie

© Funke Mediengruppe

Schon in den letzten Jahren war das Interesse an der Verleihung der "Goldenen Kamera" eher überschaubar, in diesem Jahr ging's nun nochmal ein ganzes Stück weiter bergab: Im Vergleich zum Vorjahr kamen 800.000 Zuschauer abhanden.



31.03.2019 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2019 - 09:17 Uhr

Preisverleihungen haben es im deutschen Fernsehen generell nicht leicht. Die Bambi-Verleihung läuft zwar noch ordentlich, ist aber von einstigen Bestwerten weit entfernt, der Deutsche Fernsehpreis war nach Jahren völlig ohne Übertragung zuletzt beim Kleinstsender One zu sehen und auch die "Goldene Kamera" war in den letzten Jahren aus Quotensicht nicht gerade preisverdächtig. Nachdem in den letzten Jahren noch knapp über drei Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten, wurde diese Marke an diesem Samstagabend nun weit nach unten durchbrochen.

So schalteten diesmal nur noch 2,36 Millionen Zuschauer die von Steven Gätjen moderierte Verleihung ein. Das waren nochmal gut 800.000 weniger als im vergangenen Jahr, als die Gala an einem Donnerstagabend stattfand. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank damit erstmals auf einen einstelligen Wert und lag bei nur 8,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es immerhin für ZDF-Normalniveau mit 5,9 Prozent Marktanteil. Die Quoten-Misere hat sich dabei erst in den letzten Jahren eingestellt, noch 2012 sahen über fünf Millionen Zuschauer zu, 2006 waren es gar sechseinhalb Millionen.

Dominiert wurde der Samstagabend beim Gesamtpublikum stattdessen vom Ersten. Der Film "Der Auftrag" zählte dort um 20:15 Uhr 5,87 Millionen Zuschauer, was für 20,2 Prozent Marktanteil reichte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 10,2 Prozent Marktanteil richtig gut. Die Krimireihe "Der Kommissar und die Alpen" konnte dieses Quotenniveau danach nicht halten, erholte sich aber von seinen Tiefstwerten und kam mit 2,57 Millionen Zuschauer nun wieder auf solide 11,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 4,2 Prozent.

Das Erste belegte mit dem Primetime-Film, der "Tagesschau", die mit 6,69 Millionen Zuschauern allein im Ersten den Tagessieg erzielte, und der "Sportschau" am Samstag die ersten drei Plätze in den Quotencharts. Die "Sportschau" zählte 4,86 Millionen Zuschauer, was 23,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 20,7 Prozent Marktanteil. Der Fußball ließ spät am Abend auch im ZDF die Quoten wieder steigen. Nachdem schon das "heute-journal" mit 2,35 Millionen Zuschauern und 13,8 Prozent Marktanteil deutlich besser lief als die "Goldene Kamera", holte das "Aktuelle Sportstudio" spät am Abend mit 1,52 Millionen Zuschauer 13,9 Prozent.

