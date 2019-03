"Agents of S.H.I.E.L.D." fällt weiter, Vox-Doku solide

© ABC

RTL II kann mit seinem Serien-Samstag nicht punkten und musste in dieser Woche weiter Federn lassen. Die XXL-Doku "Brutal schön" bei Vox lief zumindest solide. Richtig gute Quoten gab's für Super RTL und den Disney Channel.



31.03.2019 - 10:02 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2019 - 10:02 Uhr

Nach einem guten Auftakt der aktuellen Staffel von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." vor drei Wochen, macht die Serie RTL II inzwischen längst wieder Probleme. In dieser Woche musste man neue Staffel-Tiefs hinnehmen. So reichte es ab 21:55 Uhr nur noch für einen Marktanteil von 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 540.000 Zuschauer sahen insgesamt noch zu. Die zweite Folge direkt im Anschluss zählte sogar nur 440.000 Zuschauer, dank der späteren Sendezeit zog der Marktanteil aber zumindest leicht auf 3,6 Prozent an. Schon der Start in den Abend fiel für RTL II nicht gut aus: Wiederholungen von "The Shannara Chronicles" kamen nicht über 3,4 und 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Deutlich besser schnitt da schon Vox ab, auch wenn die XXL-Doku "Brutal schön - Mein optimierter Körper" aus Quotensicht auch kein Überflieger war. Mit 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es aber zumindest grundsolide. 890.000 Zuschauer sahen im Schnitt die vierstündige Doku-Strecke. Vor allem aber macht bei Vox der Blick auf den Vorabend wieder Freude: Trotz "Sportschau"-Konkurrenz holte "hundkatzemaus" dort 9,7 Prozent Marktanteil, der "Hundeprofi" im Anschluss 10,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Sat.1 musste am Vorabend mit katastrophalen 1,9 Prozent Marktanteil für das Reisemagazin "Grenzenlos - Die Welt entdecken" leben, zu dessen Ausstrahlung man durch die Drittanbieter-Regelung verpflichtet ist. Dafür lief es in der Primetime dann ganz gut: "Hotel Transilvanien" holte um 20:15 Uhr 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Daredevil" danach 8,5 Prozent - beides Werte über dem Senderschnitt. Weit über dem Senderschnitt lag am Samstagabend auch Super RTL mit dem Katastrophenfilm "Deep Impact". Der schlug mit 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aus Quotensicht wirklich ein, 740.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. "Wish I was here" wusste später am Abend mit 2,8 Prozent Marktanteil ebenfalls zu überzeugen. Doch auch die Konkurrenz vom Disney Channel schlug sich zumindest um 20:15 Uhr gut. "Für immer Shrek" erzielte dort 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nach dem Film ging's dann aber bergab: "Disney Magic Moments" und "Hör mal wer da hämmert" erzielten nur noch Marktanteile um die 1-Prozent-Marke.

Teilen