"Big Bang" hängt trotz Wiederholung die Konkurrenz ab

© Warner Bros. Television

ProSieben zeigte nur eine Wiederholung von Sheldons Hochzeit aus "The Big Bang Theory" - und deklassierte die Konkurrenz trotzdem. "WWM" holte den schwächsten Marktanteil des Jahres, bei Sat.1 lief der Stalking-Film zumindest ordentlich



02.04.2019 - 09:08 Uhr von Uwe Mantel 02.04.2019 - 09:08 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 11,4 Prozent setzte sich ProSieben am Montag bei den 14- bis 49-Jährigen ganz klar an die Spitze, RTL kam mit sehr ernüchternden 9,4 Prozent deutlich dahinter über die Ziellinie. Und ProSieben gelang dabei diese Dominanz, obwohl man vorerst nicht mehr auf neue Folgen von "The Big Bang Theory" zurückgreifen konnte. Dem Publikum war's einstweilen egal: Die Wiederholung der Hochzeit von Sheldon und Amy aus dem Staffelfinale der 11. Staffel ließ den Marktanteil um 20:15 Uhr zunächst auf 17,0 und ab 20:45 Uhr auf 16,4 Prozent steigen. Fast zwei Millionen Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt zu.

"The Middle" konnte da wie üblich nicht so recht mithalten, hielt sich mit 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe im Sheldon-Schlepptau aber trotzdem gut. Die Unterbrechung des "Big-Bang"-Marathons durch "The Middle" tat dem weiteren Quotenverlauf des Abends trotzdem nicht gut. Als ProSieben ab 21:43 Uhr zu seiner liebsten Sitcom zurückkehrte, lag der Marktanteil nämlich mit 11,4 Prozent zunächst deutlich tiefer, um 22:40 Uhr ging's dann aber nochmal auf 13,2 Prozent nach oben. Eigentlich also eine gute Vorlage für "Late Night Berlin" - die Klaas Heufer-Umlauf allerdings nicht verwandeln konnte. Mit nur 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es in dieser Woche nicht gut.

Während ProSieben am späten Abend also auch so seine Probleme hatte, sicherte sich der Sender in der Primetime mit deutlichem Vorsprung die Marktführung. Günther Jauchs "Wer wird Millionär" war deutlich abgeschlagen und musste sich sogar einen neuen Jahrestiefstwert hinnehmen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 11,2 Prozent auf einem enttäuschenden Niveau. Immerhin: Weil insgesamt 4,3 Millionen Zuschauer einschalteten, reichte es auch beim Gesamtpublikum für Platz 2 hinter dem ZDF-Film "Rufmord", den 4,93 Millionen Zsuchauer eingeschaltet hatten. Dank vieler älterer Zuschauer lag der Marktanteil von "WWM" beim Gesamtpublikum auch deutlich höher als in der Zielgruppe - er betrug hier 14,4 Prozent.

Sat.1 konnte mit dem ZDF-Film in Sachen Gesamt-Reichweite wie erwartet nicht mithalten. Der Stalking-Film "Dein Leben gehört mir" zählte 1,66 Millionen Zuschauer - 360.000 Zuschauer weniger als in der vergangenen Woche noch "Lautlose Tropfen". Betrachtet man allerdings nur die 14- bis 49-Jährigen, dann stieg der Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche sogar leicht auf nun 8,4 Prozent an. Das war nicht nur mehr als der derzeitige Sat.1-Senderschnitt, sondern war auch mehr, als der ZDF-Film "Rufmord" in dieser Altersgruppe erreichen konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der nämlich nur auf 7,6 Prozent Marktanteil. Nur eine untergeordnete Rolle spielte am Montag Das Erste. Die Naturdoku "Wilde Dynastien" erreichte um 20:15 Uhr 2,98 Millionen Zuschauer, was 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, "Hart aber fair" zum Thema Organspende musste sich im Anschluss mit nur 2,17 Millionen Zuschauern und 7,3 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Teilen