RTL II: Reimanns und Katzenberger legen noch zu

© RTL II

Nach dem guten Einstand in der vergangenen legten bei RTL II die Dokusoaps über die Reimanns und Daniela Katzenberger sogar nochmal zu. Vox blieb mit seinen Auswanderer-Geschichten dagegen zunächst blass.



02.04.2019 - 09:25 Uhr von Uwe Mantel 02.04.2019 - 09:25 Uhr

Bei RTL II läufts am Montagabend derzeit richtig gut. "Die Reimanns" konnten nach dem ohnehin schon guten Auftakt in Woche 2 den Marktanteil nochmal von 6,6 auf 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern - auch wenn insgesamt etwa 140.000 Zuschauer weniger eingeschaltet hatten als in der Woche zuvor. Dies ging allerdings mit einer insgesamt niedrigeren TV-Nutzung einher, der Marktanteil beim Gesamtpublikum blieb nämlich trotzdem stabil.

Noch besser als "Die Reimanns" lief es im Anschluss für die Katzenberger-Dokusoap, die in dieser Staffel vom "Familienglück auf Mallorca" erzählt. Auch hier zog der Marktanteil im Vergleich zur Woche zuvor um fast einen Prozentpunkt an und lag nun bei starken 8,1 Prozent. Insgesamt hatten 1,08 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum für gute 4,3 Prozent Marktanteil reichte.

Vox kam mit seinen Auswanderer-Geschichten dagegen zum Start in den Abend nicht an. "Goodbye Deutschland" blieb mit 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zunächst ziemlich blass. 1,19 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Es zahlte sich aber aus, dass Vox ab 22:15 Uhr direkt noch eine weitere Folge von "Goodbye Deutschland" hinterher schob. Der Marktanteil zog nun auf 7,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe an.

kabel eins verlegte sich am Montag wie üblich lieber auf Filme, fuhr damit aber ebenfalls gut. "Atemlos - Gefährliche Wahrheiten" lag mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich über dem Senderschnitt, 1,33 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Extreme Rage" hielt sich danach mit 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und 850.000 Zuschauern insgesamt ebenfalls richtig gut.

Auf einen starken Montagabend blickt unterdessen auch Nitro zurück. "Cobra 11"-Wiederholungen erzielten dort zunächst 2,7 und dann sogar 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "100% Bundesliga" musste danach mit 1,3 Prozent Marktanteil hingegen wieder maue Werte hinnehmen. 240.000 Zuschauer sahen die Bundesliga-Sendung insgesamt. Unter den kleineren Sendern wusste überdies einmal mehr auch ZdFneo wieder zu überzeugen - dem Klassiker "Inspector Barnaby" sei Dank. 2,1 Millionen Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr zu, eine weitere Folge ab 21:54 Uhr verfolgten 1,75 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg von zunächst schon starken 6,9 Prozent auf 8,3 Prozent beim Gesamtpublikum an - und auch bei den 14- bis 49-jährigen lief es mit 4,3 und 4,5 Prozent Marktanteil sehr gut.

Teilen